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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в преступлении, а экспертиза доказала, что он не страдал каким-либо психическим расстройством. Ему грозит пожизненное заключение.

В заключении экспертов говорится, что Шамсутдинов не страдал слабоумием и прочими расстройствами психики, которые мешали бы ему осознавать общественную опасность совершаемых действий.

Солдат подробно изложил обстоятельства преступления. 25 октября 2019 года Шамсутдинов, вооруженный автоматом АК-74М, приехал с военнослужащими в комплекс подготовки дежурной смены и проследовал к «Столу снаряжения магазинов (обойм)». Ему выдали 4 магазина с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм. Затем солдат расстрелял сослуживцев, целясь в голову, грудь и спину, пишет ТАСС. Израсходовав один магазин, он поставил новый. В некоторых солдат, которые были ранены, Шамсутдинов стрелял еще раз.

Ранее он обратился с письмом к семьям погибших. Шамсутдинов заявил, что пошел на крайний шаг, потому что не было другого выхода. В письме солдат указывал, что вместо армии «попал в ад».