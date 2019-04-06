Сезон охоты на миллиардеров

Не успела закрыться дверь тюремной камеры за Рауфом Арашуковым, как власть решила вновь напомнить о том, что неприкасаемых у нас нет. Дело коснулось Зараха Илиева и Года Нисанова, миллиардеров, девелоперов, владельцев рынков «Садовод», «Москва», а также самого крупного агрокластера Европы «Фуд Сити».

С начала марта на этих и других объектах, принадлежащих тандему Илиева и Нисанова, не прекращаются «мероприятия» всевозможных государственных органов, начиная с налоговой и заканчивая ГУВМ МВД. Формальным поводом для проведения мероприятий является проверка соблюдения миграционного законодательства. Но совершенно очевидно, что отрабатывается «подача» главы всероссийского финансового регулятора.

На излёте января председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уведомила президента о том, что её ведомством изобличена схема расчётов за поставки так называемого «серого импорта», а также методы его легализации на вышеуказанных рынках столицы.

О наличии этой схемы на протяжении лет эдак 15-ти не знал только слепой.

Ни для кого не секрет, что ЦБ РФ давно взял под контроль счета всех физических лиц, как резидентов, так и не резидентов Российской Федерации. Доходит до того, что карты клиентов банков блокируются «для уточнения экономического смысла операций» в процессе перевода физлица с одной своей карты на другую.

При этом действующее законодательство (ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») целиком на стороне банков. Они имеют право самостоятельно решать, какие сделки являются сомнительными, а какие – нет.

Однако никто не мешал рыночным функционерам всех уровней, прибывших в России из стран Средней Азии, отправлять до 10 млрд рублей ежемесячно без открытия какого бы то ни было счёта.

Выбрав в качестве контрагента кассы кредитно-финансовых организаций, расположенные на территории (или в непосредственной близи) рынков «Садовод», «Москва» и агрокластера «Фуд Сити», «серийные отправители» высылали, не открывая никаких счетов, крупные суммы в Кыргызстан и Казахстан.

На стороне этих стран дельцы, имеющие прочные деловые связи с КНР и Вьетнамом, закупали и переправляли в Москву партии всевозможных товаров.

А как иначе?

Отправка одними и теми же лицами крупных сумм денег по нескольку раз на дню, якобы, попала в поле зрения вверенного Эльвире Сахипзадовне «министерства изобилия».

Представители Центробанка установили, что ежегодный масштаб переводов пробил отметку в 100 млрд рублей.

Глава Центробанка в своей докладной выдвинула «сенсационное предположение» насчёт того, что наличные, утекающие через различные системы переводов денег в Казахстан и Кыргызстан «Юнистрим», «Золотая Корона» и Contact, являются платой за новые транши товаров. Весьма верятно, что неспешный вывод капитала за рубеж (всего-то по 1,5 млрд долларов в год).

Эльвира Сахипзадовна напомнила, что регулятор в последние 5 лет неплохо поработал, снизив в 12 раз объёмы выкачивания денег из страны. Напомним, цифра подбиралась к триллиону рублей. Обнал снижен в 4 раза — до 177 млрд в год.

Призвав главу государства усилить меры по противодействию сомнительным операциям в сфере торговли и других секторах экономики, Эльвира Сахипзадовна предложила невероятное.

Во-первых, усилить меры по контролю над контрольно-кассовой техникой. Ну, это сделать проще простого, потому что на перечисленных рынках её нет, не было и, судя по всему, ещё долго не будет на совершенно законных основаниях. Статья 2 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ» позволяет торгующим на рынках не использовать её вовсе.

Во-вторых, посмотреть, что там с регистрациями, трудовыми патентами и разрешениями на временное проживание у бойко торгующих на рынках граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран Средней Азии? Тут, вроде как, тоже порядок.

Дети Аллаха шлют чон рахмат и салям Главному управлению по вопросам миграции МВД России, где за определённое количество «жакши» можно ускорить процессы получения российского гражданства настолько, что провозглашённый Ильфом и Петровым принцип «утром деньги, вечером стулья» многим покажется поистине черепашьим.

Итак, контролировать кассовую технику, которой нет и отлавливать мигрантов, которые давно смогли купить регистрацию в Москве, РВП, ВНЖ, российский паспорт (общегражданский, загран или дипломатический – какой захочешь) — мысль вполне здравая.

Те, кто отслеживает процессы развития отечественного крипторынка, не может не знать, что именно на площадях вышеперечисленных рынков Илиева/Нисанова в последние год-два шёл остервенелый майнинг на созданных там криптофермах.

Логично допустить, что государство заинтересовали масштабы этих процессов, которые в канун нового 2019 год по данным некоторых источников вышли за рамки приличия.

Однако криптобум, когда пылали даже новенькие технохабы, где не выдерживала майнинговой нагрузки электросеть, прошёл.

И если бы это было действительно так, подача должна была бы исходить не от Эльвиры Набиуллиной, а от Павла Ливадного. Ведь именно Росфинмониторинг спит и видит, чтобы взять оборот криптовалюты под свой контроль и получать регулярные дивиденды от площадок ICO, администраторов криптовалют и обменников.

Такой расклад наводит на мысли, что с подачи Эдльвиры Сахипзадовны идёт целенаправленная «федеральная облава» на Зараха Илиева ($3,6 млрд долларов) и Года Нисанова ($3,5 млрд).

Тем, у кого Forbes не является настольной книгой, напомним, что в отечественном бизнесе Илиев и Нисанов чем-то напоминают воспетый в 90-е годы «Twix» — деловая парочка участвует в большинстве проектов вместе.

Немного истории!

52-летний Зарах Илиев из горских евреев. Его детство прошло в деревеньке со вполне советским названием Красная Слобода, расположенной на границе Азербайджана и Дагестана. В бизнес пришёл ещё школьником, в середине 80-х. Начинал с индивидуального пошива головных уборов. Добротно сшитые кепки потомок кожевенников сбывал в соседнем селе, получая неплохой навар.

Перебравшись в столицу, Зарах начал торговать цветами на перекрёстке Гарибальди и Профсоюзной. Раскрутившись понемногу стал заниматься поставками элитного алкоголя и перетащил в Первопрестольную всю свою родню, создав и возглавив диаспору горских евреев — одну из самых богатых этнических группировок в Москве.

В этой национальной общине Илиеву отведена роль не просто феноменального руководителя («Голова – компьютер!» — говорят об Илиеве люди из его ближайшего круга), но и распорядителя финансами.

Легендарный Черкизовский рынок Зарах Илиев «держал» вместе с объявленным ныне в международный розыск Тельманом Исмаиловым (Илиеву принадлежало около 15 Га площадей «Черкизона»). Год Нисанов — ближайший друг детства и сосед Зараха, перекочевавший в разряд той когорты партнёров по бизнесу, на которых можно положиться в годину триумфов и потерь.

Триумфы были. И, как бы, пробил час. Но почему?

Дело в том, что активное участие в делах и проектах диаспоры позволила Илиеву многократно увеличить своё состояние в сравнительно короткий промежуток времени.

Когда существование Черкизона подошло по всем известной причине к своему логическому завершению, именно Зарах Илиев взял и создал в тандеме с правительством столицы ТЦ «Москва». Такое же наименование получил фантастический гипермаркет автомобилей на Каширке.

Именно благодаря Зараху Илиеву бывшая гостиница «Украина», выкупленная им за $275 млн, была умело реконструирована и преобразилась в элитный Radisson Royal Hotel, где за ночь в самом дешёвом номере нужно отдать $675.

Добро пожаловать в ТЦ «Европейский», возведённый на площади Киевского вокзала компанией «Киевская площадь» — бизнес-империей, которой владеют Илиев и Нисанов.

Блистательному тандему горских евреев принадлежит 1,6 млн м2 и 1550 номеров в различных «выкупленно-реконструированных» отелях.

Это из глянцевого. После смерти Черкизовского рынка именно Илиев перетянул в создаваемый «Фуд Сити» все лучшие (по-настоящему лучшие) тенденции «Черкизона». И сегодня можно с уверенность сказать, что аналогов этому агрокластеру в Европе нет.

Подобрав за $1 млрд площади недостроенного выставочного комплекса «Лотос Сити», Зарах Бенсионович вложил в проект ещё столько же и явил миру не придуманную сенсацию. Здесь, на 91 Га полезной площади, ведётся бойкая торговля всякой всячиной. 2000 мест для фур, продающих продукцию прямо «с колёс», позволяют обеспечить Москву и прилегающую к ней область овоще-фруктовой продукцией на 70%, а мясной — на 25%.

Видавшими виды дельцами, прошедшими через непростые университеты времён Черкизона, предусмотрено всё, начиная от таможенных постов, до трансляции информации об оперативной ситуации на разных языках.

Складывается впечатление о том, что Илиев и его партнёр вездесущи. Они вкладывались в строительство парк-отеля в Зарядье, реконструировали под 4-звёздочных отель знаменитую дом-книжку на Новом Арбате, строили высотки на территории Москва-сити.

Сам Зарах Илиев утверждал, что ключевой доминантой его успеха является… национальный фактор. Но… помянем Бориса Абрамовича стоя. И поймём, что на одном «национальном факторе» при нынешнем режиме долго не просуществуешь.

Казалось, что бизнес-империя Илиева и Нисанова вечна. Какие бы пертурбации в мире бизнеса не происходили, все знали, что Зарах Илиев и Год Нисанов, вышедшие из тени после того, как с небес на Землю, был низвергнут «Икар отечественного бизнеса» Тельман Исмаилов, останутся на плаву. Поговаривали, что они располагают устойчивым инсайдом, позволяющим избегать неприятностей.

Это было очевидно ещё в 2002 году, когда тандему дали уникальную возможность приобрести перспективную площадку у метро «Киевская», где впоследствии и возник ТЦ «Европейский». Проекту был дан зелёный свет на всех уровнях.

Глядя на то, как стремительно разрастаются площади и, словно на дрожжах, растут этажи этого центра, многие пытались ставить палки в колёса. Возникали вполне обоснованные вопросы. Например, не рухнет ли «Европейский» под землю (не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова), так как нагрузка на участок поверхности, где идёт линия метро, оказалась запредельна.

Строительство велось в водоохранной зоне. Возмутился Росприроднадзор, представители которого были на объект банально не были допущены. ТЦ «Европейский», построенный в ускоренном порядке, гостеприимно распахнул свои двери в назначенный срок, словно проект был «поцелован свыше».

«Киевская площадь» (точнее, одно из её структурных подразделений) была благословлена контролировать оптовый рынок «Садовод», а попытавшиеся было оспорить это решение в суде конкуренты остались с носом.

Компания Зараха Илиева и Года Нисанова не пала даже в тот момент, когда в ходе реконструкции «Украины» обрушилась башня одной из высоток. Всё сошло с рук. Гостиница открылась и работает в обновлённом формате с 2010 года.

В чём причина такой «оголтелой неуязвимости»?

В том, что в проектах Зараха Илиева и Года Нисанова есть немалая доля потрясающего во всех отношениях человека — Ильгама Рагимова.

По данным Forbes его доля участия в ключевых проектах тандема выглядит так.

Не так уж много, не правда ли? Но даже минимальное участие в определённых предлагаемых обстоятельствах (например, в условиях федерального рейдерства) может принести максимальные бонусы.

Включаем режим «Полоскание и отжим»

Кто, если не он, заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, может справедливо указать партнёрам (стремительно становящимся бывшими) на то, что на территории их объектов, рынков и агрокластеров расцвела преступность и происходят вопиющие нарушения закона?

И если вовремя не принять меры, их примут финансовый регулятор, ГУВМ МВД, налоговая. А ещё Росприроднадзор, который вполне может вспомнить о том, что ТЦ «Европейский» стоит в водоохранной зоне. И МЧС — спохватится и заявит, что вторая «Зимняя Вишня» нам абсолютно без надобности.

Припомнят «серые схемы», работу без кассовых аппаратов, создание подпольных майнинговых ферм, и — опять-таки! — нелегальную миграцию.

Так выглядит верхушка айсберга. А что там, под водой? Чем закончится история? Будет ли достаточно, если Илиев и Нисанов просто тихонько отдадут бизнес, в который были вложены миллиарды этнической группировки горских евреев? Или таки будут посадки?

Всё будет зависеть от понятливости тандема, от степени их патриотизма. Ведь отдавать родному государству в трудные времена всё, что нажито честным трудом, вовсе не зазорно. Деловые люди, если они патриоты своей страны, должны и обязаны понимать, что в час Х лучше отдать всё (или почти всё) добровольно и с высоко поднятой головой, чем сделать это в наручниках и с позором.

Как оно будет? Покажет время.

Такая история.