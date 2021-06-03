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Съезд миллионеров: цены в столовой на форуме в Петербурге стали одной из главных экономических «повесток»
3 июня, 2021 11:35
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Цены в столовой Петербургского международного экономического форума стали одной из главных экономических «повесток». Например, бок ягненка стоит 17 тыс. рублей, а блинчики с черной икрой - 6500.
На цены обратил внимание Telegram-канал «Подъем». Гарниры стоят 900 рублей, вина по бокалам - от 1100.
Самая дорогая бутылка вина обойдется в 215 тыс. рублей. Виски «Чивас» стоят 900 тыс. рублей.
Противникам алкоголя предлагается чашечка кофе по цене от 400 до 700 рублей.
Накануне несусветные цены на форуме шокировали журналистку Ксению Собчак. Ее разочаровало, что участникам можно поесть только за 3800.
Ранее стало известно, сколько стоит послушать президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Он выступит 4 июня очно.
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