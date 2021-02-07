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Сеть магазинов из США намерена платить сотрудникам за прививку от COVID-19

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 09:50
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 09:50
1 мин
Photo
Flickr

Компания Kroger, владеющая одной из ключевых сетей магазинов в США выступила с инициативой в отношении своих работников. Всем сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, руководство намерено выплатить премию в размере 100 долларов.

Выплата будет носить единовременный характер. Всем тем, кто не сможет сделать прививку по уважительной причине, будет предложен курс по охране здоровья, после которого они также получат выплаты, гласит сайт компании.

Напомним, на данный момент, в США доступны вакцины производства фирм Moderna и Pfizer. Ежедневно в стране прививку делают более 1.3 млн прививок.

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США
коронавирус
вакцинация
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