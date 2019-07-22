Серп и молот из Гонконга
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Серп и молот из Гонконга

Почему Россия покупает за рубежом самые незатейливые вещи?

Мы привыкли к изобилию. Магазины заставлены, завалены, заполнены товарами. Просто душа поет, когда видишь много всего этакого, что можно положить за щеку, раскусить и мечтательно закрыть глаза. Охватывает радость, и когда видишь великое множество вещей, нужных в хозяйстве – и дома, и на даче, и на роскошной вилле. Если она, конечно, эта самая вилла, у вас есть…

Но я - не о даче и не о вилле. А об этикетках на товарах и самих товарах. Интересно, где производятся эти замечательные вещи? Буду говорить о самых простых, не требующих сложностей в производстве. Взять, скажем, простой топор…

Беру в руки, любуюсь. Хорош, ничего не скажешь! Где сделан? Ну конечно же, в Китае. Там же изготовлены садовые ножницы, садовые же перчатки, туристические плащи. Из этой замечательной страны привозят многое, всего не перечислишь, а потому мы низко кланяемся трудолюбию жителей этой страны, откуда течет изобильная и нескончаемая импортная река

Ну ладно, воскликнет нетерпеливый читатель, давайте ближе к жизни!

Извольте. Приглянулся мне намедни совок – опять же для садовых нужд. И снова, как в пословице: «Хороша Маша, да не наша!» Привезена сия вещица из-за тридевяти земель – из далекой Мексики. Иду дальше. Беру в руки секатор «Самурай», гляжу на этикетку. И эта чудесная вещица произведена далече от здешней земли - в Японии. А сучкорез – батюшки-святы, доставлен аж из Тайваня! А серп из близлежащей к тому острову страны – из Гонконга. Тот же коленкор с простыми ножницами – они… Сейчас очки напялю, да скажу… Мade in Canada! Оказывается, не только хоккеем славится эта держава.

Вилы и грабли везли для нашей благости – о, боже! - из самой Южно-Африканской республики, что на другом конце света. Неужто в них что-то выдающееся? Да нет, самые обычные

А я, как в песне, «все гляжу, глаз не отвожу». Поводок для собак произведен в Германии, мотыги и кирки – в Швейцарии, краска - в Бельгии, пила – в Швеции. Платяные щетки и веники привезены из Финляндии, ящики для инструментов – из Франции. Отыщутся made in gde-to дверные петли, молотки, коврики, плоскогубцы. Так и видятся мне ехидные усмешки экспортеров: «Не можете сами смастерить, господа? Не печальтесь, мы вам подсобим!»

 В груде иностранщины – безусловно, нужной, радующей глаз, но заставляющей тоскливо заныть сердце, – с трудом нахожу свое, посконное: навозные вилы и метлы. Это ли не символ современной России?!

Список простых вещей, завезенных из-за границы, бесконечен, как и велики злость и досада. Никто уже не удивляется, не скорбит, что не производим мы сложных механизмов, высокоточных станков, компьютеров. Но почему возникла проблема с топорами, вилами и поводками для собак? Нежели эти и другие вещицы надобно везти из-за границы, часто далекой, отчего нельзя их смастерить в России? Между прочим, в Советском Союзе, на который мы беспрестанно и с ностальгией оглядываемся, они производились. Качество, может, было не ахти какое, но стоили они недорого и служили долгие годы. Да и не унижалась мы покупками топоров и серпов за рубежом.

Хотя и тогда доходило до смешного, впрочем, перемешанного с грустным. Говорят, давно, во времена СССР японцы покупали у нас битое стекло. Отправлялось оно в Страну восходящего солнца в деревянных ящиках. И как раз они-то и нужны были хитрым японцам! Они использовали дешевую тару для производства высококачественной мебели. И потом ее экспортировали… в Советский Союз!

Интересно, что японцы делали с битым стеклом? Неведомо, но, уверен, и оно не пропадало. Может, тоже перерабатывали и опять нам продавали. Потому что хитрые они и практичные. Все делают хорошо и с выгодой для себя. Так уж у них повелось.

Нам бы, отбросив ложную гордость да дурацкую спесь, поучиться у соседей. Так нет же, горделиво отворачиваемся, норовим идти другим путем. Но беда, что пути, которые прокладывают Сусанины, они же Медведевы-Кудрины-Силуановы-Набиуллины, все время ведут в непроходимые экономические дебри. Вывернемся, отыщем тропинку, ведущую на свет, приблизимся и… опять не то. Приходится сызнова искать дорогу. А тут спешит на выручку новый проводник. Куда изволите, господа? К изобилию, богатству? Извольте, провожу. И опять премся невесть куда, спотыкаясь и матерясь, в чащобу…

Отчего же обуяла страну производственная импотенция? Неужто руки отсохли и не можем мы ничего по-человечески сделать, кроме боевых ракет, танков, самолетов и прочего, чем можно много и быстро убить людей?

А ведь хочется чего-то своего и для жизни. И наладить – причем быстро - производство простых, но необходимых в быту изделий можно. Да и людей – дельных, умных, работящих - хватит с избытком. Не повывелись же российские «левши», кулибины, смекалистые инженеры и мастеровитые рабочие! Просто они затаились и горестно молчат - без дела и без денег. Просто негде приложить им свои умение и старание. Количество закрытых, брошенных заводов и фабрик за последнее 20-летие – от громадных, орденоносных, слывших гордостью страны, до мелких, кустарных - не поддается исчислению. Их десятки тысяч!

Но остались же предприятия и благополучные, и дышащие на ладан. Почему там не организовать производство необходимых в быту вещей? И кадры есть – тысячи, если не миллионы людей, потерявших работу и влачащих тяжкое, безденежное существование. А так, получили бы они право на труд и средства к существованию. Взбодрились, расправили бы плечи. Глядишь, снизилась бы социальная напряженность, которая день ото дня повышается.

И покупателям была бы выгода. Потому что стоили бы отечественные вещи дешевле импортных. Написал неуверенно, да и тут же осекся. Потому что жизнь показала: даже если товар российский, вовсе не значит, что он дешевле привозного. Скорее, наоборот. Потому что, прежде чем добраться до прилавка, через строй алчущих посредников, цена товара возрастет неоднократно и допрыгнет до невообразимой высоты. 

То же самое с импортом. Причина его дороговизны - наглая накрутка. Покупают некие дельцы за границей вещицу, условно говоря, за два доллара, а продают в России за пять-шесть. Или перепродают, и их цена в других руках еще больше растет

Верхи за всем этим безмолвно наблюдают. И все дремлет, дремлет безмятежный наш премьер. А депутаты Государственной думы, как прежде, без удержу штампуют никчемные запрещающие и предостерегающие законы, не желая оборотиться окрест.  

Впрочем, они, которые при власти, скорее всего, не в курсе дела. Зато - в курсе валют и цен на сырье. И не желают она снизойти до мелочей. Представителям власти бы всё налоги повышать, да и дрожащую экономику на плаву держать. И талдычить без конца про газовые потоки и нефтяные реки. Ладно был бы мильонам россиян от этого прок. Так нет же, выгода от продажи природных богатств льется в бездонные карманы ненасытных олигархов и прочих, охочих до дармового народного добра господ.  

Несколько лет назад, когда накатились на страну западные экономические санкции, безудержные оптимисты и крикливые, как у Маяковского Оптимистенки, вскричали, подбоченясь, и, расправив плечи, – ужо теперь развернемся, покажем Западу, что мы не лыком шиты. Начнем, как встарь, свое производство, не хуже зарубежного. И те, кто захотел нас санкциями убить, сами от них и погибнут.  

Но где нынче это импортозамещение, братцы? Неужто о нем забыли? Или отвлеклись на иные важные дела – но не здешние, а закордонные. С пылом, жаром, до пены на губах и драк в телестудии обсуждаются положение на Украине, козни Америки, война в Сирии. А телеведущие, политики и политологи неустанно судят-рядят о надоевшем, затертом до   дыр, стыдливо отводя глаз от разоренных, запущенных родных пенатов…

Иду в магазин. Смотрю на товары, беру их в руки. Привычный набор – китайское, тайваньское, немецкое, японское и прочее зарубежное. Но я упорно ищу российское. И после долгих поисков нахожу – гвозди. Радуюсь и этой малости…

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