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Сергей Собянин встревожился из-за отрицательной ситуации в Москве
4 октября, 2021 16:51
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Youtube / TV Center
Динамике распространения коронавируса в столице вызывает тревогу. Только за неделю значительно выросло число заразившихся и госпитализированных. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, - сообщил градоначальник. - Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости».
По его словам, показатели по коронавирусу в столице далеки от пиковых значений, однако за неделю был отмечен значительный рост. Так, заболеваемость выросла на 30%, число госпитализации увеличилось более чем на 20%. Собянин подчеркнул, что это «говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», передаёт «ТАСС».
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