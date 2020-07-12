Сергей Собянин раскрыл секрет московских пробок

Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вероятной причине увеличения загруженности столичных дорог. Причиной этого стал переход многих москвичей на личный транспорт после карантина.

«К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный», — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, многие горожане не смогли уехать в отпуск из-за закрытия границ. Впрочем, Собянин уверен, что ситуация носит временный характер.

Раскрывая свое видение происходящего, мэр подытожил: «Это еще раз говорит о том, что мы должны продолжать заниматься дорожным строительством».