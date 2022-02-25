Сергей Собянин подписал новый коронавирусный указ
В столице России отменили ряд коронавирусных ограничений. О снятии некоторых запретов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ.
Известно, что ранее компании были обязаны переводить 30 процентов своих сотрудников на дистанционный формат работы. Теперь данная практика может применяться по желанию работодателей, её исключили из списка обязательных.
Кроме того, с 28 февраля москвичи старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, вновь смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте, их социальные карты разблокируют.
Собянин пояснил - решение о снятии ограничений было принято на фоне того, что пик заболеваемости штаммом «омикрон» в городе прошел, передает телеканал «360». Также с 28 февраля будет увеличен объем плановой помощи в медучреждениях.