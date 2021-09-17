Сергей Собянин гордится парком на Павелецкой площади
На Павелецкой площади открылся парк фонтаном и открытым амфитеатром. Вскоре здесь откроется подземный торговый комплекс. На открытии парка выступил мэр столицы Сергей Собянин.
На протяжении многих лет здесь была яма. После передачи земли новому владельцу (компании «ПИК») была создана новая концепция ландшафта площадки, а также пятиэтажного торгово-развлекательного центра с парковкой на 277 машиномест.
Как уточнил Собянин, расположенные с Павелецкой площадью трамвайные пути отремонтированы, схема проезда изменена.
«Главное – здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие микрорайоны и станет гордостью нашего города, по сути дела, одним из самых лучших и современных мест с точки зрения эстетики и функционального наполнения», – восторгался мэр.
В районе будут проводиться дальнейшие работы по благоустройству до конца 2021 года. Они затронут улицы Дубининскую и Кожевническую.
Ранее Сергей Собянин открыл набережные Острова Балчуг. «Русская планета» собрала мнения местных жителей на этот счёт.