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Сергей Шойгу организовал курсы выживания для спецназа от старообрядцев
16 мая, 2021 16:08
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Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, как в подготовке Сил специальных операций участвуют жители тайги.
«Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — приводит слова главы оборонного ведомства «Интерфакс».
Также, находясь в эфире телеканала «Звезда», министр рассказал о специальных центрах, где обучают не только выживанию, «но и вообще нормальной жизни».
Один из подобных центров открыт на родине Сергея Шойгу в республике Тыва.
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