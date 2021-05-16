Сергей Шойгу организовал курсы выживания для спецназа от старообрядцев

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о том, как в подготовке Сил специальных операций участвуют жители тайги.

«Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», — приводит слова главы оборонного ведомства «Интерфакс».

Также, находясь в эфире телеканала «Звезда», министр рассказал о специальных центрах, где обучают не только выживанию, «но и вообще нормальной жизни».

Один из подобных центров открыт на родине Сергея Шойгу в республике Тыва.