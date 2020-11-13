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Общество
Сергей Шойгу нарастит российские «мускулы» в Нагорном Карабахе
13 ноября, 2020 19:48
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о размещении в Нагорном Карабахе дополнительных постов миротворцев.
Об этом решении стало известно из видеосовещания министра с российским главой государства Владимиром Путиным.
Как сообщил чиновник, подготовка наблюдательных постов на юге близка к завершению. В скором времени также должно произойти размещение восьми постов в северной части региона, передает РИА «Новости».
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