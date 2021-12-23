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Сергей Шнуров рассказал, над каким вопросом Путину думал всю ночь
23 декабря, 2021 11:23
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров, аккредитованный на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, заявил, что «всю ночь думал» над вопросом главе государству. По его словам, «тема будет интересной».
«Я пришел с конкретным вопросом, всю ночь думал, всю ночь писал, сегодня надеюсь, что его задам», - сказал он.
На просьбу намекнуть тему вопроса, Шнуров сказал, что не может этого сделать.
«Тема будет интересной, по крайней мере, она меня сильно интересует... О человеколюбии», - заявил он. Видео публикует Telegram-канал URA.RU.
Шансы задать вопрос Шнуров оценил как 507 к 1.
На прошлой пресс-конференции Путин похвалил Шнурова. Он оценил, что музыкант задал вопрос без использования нецензурной лексики.
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