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Сергей Лавров лично возил вакцину для своих сотрудников — МИД РФ
20 июня, 2021 09:33
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В МИДе раскрыли информацию о поступке своего руководителя Сергея Лаврова. По словам чиновников, министр лично возил вакцины от коронавируса для сотрудников дипмиссий.
«Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину, и вице-премьер возил вакцину, потому что есть страны, куда просто не летали самолеты тогда», — приводит РБК слова Алины Косаченко, руководящей лечебно-оздоровительным обеспечением ведомства.
Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщала о том, что вакцинация в российских дипмиссиях проходила на добровольных началах. В частности, персонал имел возможность выбрать для себя альтернативную прививку.
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