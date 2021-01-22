Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сергей Лавров доволен «спутниковым» настроем венгерских властей

Кирилл Савушкин
22 января, 2021 15:19
1 мин
Кирилл Савушкин
22 января, 2021 15:19
1 мин
Photo
Flickr

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл судьбу «Спутника V» в Венгрии. По его словам, власти страны открыты к дальнейшему сотрудничеству.

О договоренности стало известно после встречи главы российского внешнеполитического ведомства со своим венгерским коллегой.

По данным «Известий», глава российской дипломатии заявил следующее: «Знаю, что тестовая партия нашей вакцины «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии. Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области».

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая допустила к применению на своей территории российский препарат. Ранее о соглашении с официальным Будапештом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Поделиться
ТЕГИ
Сергей Лавров
Венгрия
Спутник V
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!