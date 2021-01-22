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Общество
Сергей Лавров доволен «спутниковым» настроем венгерских властей
22 января, 2021 15:19
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл судьбу «Спутника V» в Венгрии. По его словам, власти страны открыты к дальнейшему сотрудничеству.
О договоренности стало известно после встречи главы российского внешнеполитического ведомства со своим венгерским коллегой.
По данным «Известий», глава российской дипломатии заявил следующее: «Знаю, что тестовая партия нашей вакцины «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии. Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области».
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая допустила к применению на своей территории российский препарат. Ранее о соглашении с официальным Будапештом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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