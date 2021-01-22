Сергей Лавров доволен «спутниковым» настроем венгерских властей

Общество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл судьбу «Спутника V» в Венгрии. По его словам, власти страны открыты к дальнейшему сотрудничеству.

О договоренности стало известно после встречи главы российского внешнеполитического ведомства со своим венгерским коллегой.

По данным «Известий», глава российской дипломатии заявил следующее: «Знаю, что тестовая партия нашей вакцины «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии. Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области».

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая допустила к применению на своей территории российский препарат. Ранее о соглашении с официальным Будапештом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.