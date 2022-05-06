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Сергей Аксенов пообещал расправу украинским подонкам за издевательства над пленными
6 мая, 2022 19:26
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Kremlin Pool/Global Look Press
Подонки, применяющие пытки и издевательства над пленными российскими военнослужащими, будут пойманы и понесут ответ за свои преступления. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов пообещал приложить все усилия, чтобы те, кто доживет, предстали перед судом. Однако, высказывая свое личное мнение, глава Крыма заявил, что с украинскими нацистами «надо делать то, что они делали с нашими военнопленными. Они должны пройти все круги ада».
Ранее Аксенов пообещал денежную выплату за поимку издевающихся над российскими военнопленными нацистов. В Крыму для этого был создан специальный фонд, пишет «РИА Новости».
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