Серьезную наркозависимость депутата Резника подтвердили видеокадры

Соседи депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника записали на видео, как тот употребляет наркотики на общем балконе дома. На опубликованной видеозаписи видно, как Резник, находясь на общем балконе жилого дома, достает самокрутку с марихуаной. Перед тем как раскурить, депутат облизывает ее, переминаясь с ноги на ногу. Резник несколько раз затягивается, после чего начинает сильно кашлять. Затем он пытается курить, вдыхая через кулак.

Как рассказал «Невским новостям» автор видео, это не первый случай, когда Резник употребляет наркотики на общем балконе жилого дома. По его словам, депутат курит марихуану и у себя в квартире. Соседи отмечают, что время от времени депутат ведет «неадекватно».

«Высылаем вам это видео в надежде избавить наш дом от таких неадекватных наркоманов, как депутат Максим Резник», ― написал автор видео в сопроводительном письме.

Ранее СМИ сообщили о том, что Резник попытался сорвать первомайскую демонстрацию в Санкт-Петербурге. Находясь в колонне демонстрантов, депутат сначала активно пытался привлечь к себе внимание, мешая идущим рядом с ним горожанам. Затем он начал выкрикивать политические лозунги, грубо нарушая правила шествия, и провоцировать сотрудников полиции. В итоге, Резник был задержан правоохранительными органами. После профилактической беседы парламентария отпустили, в отличие от несознательных граждан, последовавших его примеру, но не обладающих при этом депутатской неприкосновенностью.

Вскоре после инцидента до Резника дозвонился корреспондент ФАН, однако депутат не был в состоянии поддерживать беседу: он ответил лишь неразборчивым мычанием в трубку. Ряд экспертов уже предположили, что Резник находился под воздействием наркотических средств. Поведение депутата резко осудили члены Государственной думы и Совета Федерации.

Напомним, что градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в марте призвал городские власти вести жесткую борьбу с распространением наркотиков, особенно в среде молодежи и юношества.