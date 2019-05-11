«Сердечный приступ» Максима Резника лечат наркологи
«Сердечный приступ» Максима Резника лечат наркологи

Поймавшего с перепоя «белочку» травокура Резника откачивают врачи-наркологи

Telegram-канал МБХ медиа, относящийся к признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского, сообщил о сердечном приступе, якобы случившемся у депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Однако источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что уличенный в употреблении наркотиков законодатель «поймал белочку» из-за злоупотребления алкоголем.

О проблемах с сердцем Максима Резника МБХ медиа поведала жена депутата Ксения Казарина, которая объяснила плохое самочувствие политика разгоревшимся недавно наркоскандалом и последовавшими за ним обысками на таможенном контроле в аэропорту «Пулково», когда пара возвращалась из Чехии. 

Однако источник Федерального агентства новостей рассказал, что на самом деле находящемуся в квартире матери депутату вызывали не скорую помощь, а специалистов из клиники «Бехтерев», которая специализируется на помощи на дому для алкоголиков. При этом клиенту частной клиники обещается полная анонимность.

Журналисты ФАН оперативно выехали к дому матери Резника и не увидели никаких машин скорой помощи, что говорит об оказании помощи непосредственно в квартире. Примечательно, что сердечные приступы никогда не лечатся на дому по причине того, что никто из врачей не возьмет на себя ответственность за судьбу пациента без оказания помощи с необходимым оборудованием. В таких случаях проводится госпитализация, чего не произошло с Резником.

Следовательно, можно сделать вывод, что супруга депутата-травокура и журналисты из МБХ медиа Михаила Ходорковского намеренно искажают информацию и обманывают общественность, пытаясь «прикрыть» скандального парламентария слезливой байкой о сердечном приступе.

Источник, близкий к семье Резника, сообщил Федеральному агентству новостей, что депутата, «поймавшего белую горячку», в данный момент откачивают врачи-наркологи.

«Резник вчера после аэропорта был в таком состоянии, что приехал ночевать к матери. Не мог себя совершенно вести адекватно. Был очень пьяный. И как итог, словил «белую горячку». Сегодня пришлось вызывать к нему врача, чтобы оперативно его прокапать», — поделился собеседник ФАН.

Если обратить внимание на профиль клиники «Бехтерев», то ее направлением является помощь на дому алкоголикам. В данный момент специалисты ставят капельницы страдающему алкогольной и наркотической зависимостью депутаты, пока Ксения Казарина создает своему проблемному мужу легенду и прикрытие в информационном пространстве через лояльные СМИ.

Напомним, скандал с употреблением Резником запрещенных веществ начался 1 мая, когда в ходе шествия депутат, находясь в неадекватном состоянии, пытался превратить мероприятие в митинг и провоцировал правоохранителей. СМИ и наблюдавшие за его действиями петербуржцы предположили, что он был накурен. Вечером в тот же день и на следующий средства массовой информации опубликовали видеозаписи, на которых депутат ЗакС употребляет марихуану и гашиш.

Пытаясь сбежать от наркоскандала, политик-травокур и его жена Ксения Казарина в спешке уехали на несколько дней в Чехию, которая известна лояльным отношением к легким наркотикам – их можно купить в аптеке. Сегодня в СМИ появилась новая видеозапись, на которой чета покупает запрещенные вещества и приспособления для их употребления, а затем раскуривает травку на ближайшей лавочке. При этом по возвращении в Россию депутат-наркоман заверял журналистов в «Пулково» о том, что ничего запрещенного в Чехии не употреблял.

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