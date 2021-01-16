Сербию оставили без вакцин от COVID-19

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Президент восточноевропейского государства Сербия Александр Вучич заявил о неполучении ни одной дозы вакцины от COVID-19 в рамках международного фонда распределения вакцин.

При этом Александр Вучич не забыл упомянуть, что уже 19 января 2020 года ожидается поставка 250 тысяч доз российской вакцины Спутник V, которая сможет обеспечить безопасность от заболевания жителям Сербии, сообщает агентство «РИА Новости».

Механизм COVAX был создан при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью оперативного и справедливого распределения вакцин от новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, как Александр Вучич сел не в ту позу перед Дональдом Трампом.