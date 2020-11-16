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Сенсационные данные ученых: случаи COVID-19 в Италии начались с сентября 2019 года

Лилия Караева
16 ноября, 2020 12:48
2 мин
Италия
Pixabay.com

В Институте онкологии Милана и Университете Сиены провели исследование анализов крови, взятых в сентябре 2019 году, и пришли к выводу, что коронавирус в Италии распространялся еще в том месяце - до появления официального «первого пациента». До этого считалось, что коронавирус возник в декабре в Ухане.

Ученые изучили образцы крови 959 человек: антитела на Sars-Cov-2 обнаружили в 111 из них. Больше всего случаев было в Ломбардии, Пьемонте, Лацио, Эмилии-Романе, Тоскане и Венето.

Ученые пришли к выводу, что бессимптомные случаи появились в стране в сентябре 2019 года. Директор клиники инфекционных заблеваний в Милане Массимо Гали сомневается, что вирус настолько стар: в противном случае должны были появиться первые очаги заражения, пишет «Интерфакс».

Поначалу рынок морепродуктов в Ухане считался источником распространения коронавируса. Первые заболевшие посещали именно его. Позже во Всемирной организации здравоохранения заявили, что рынок сыграл какую-то роль в распространении инфекции, но мог не быть источником вспышки.

темы
Италия
ученые
коронавирус
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