Семья убитого в Вене блогера взяла вину на себя. Погибший жестко критиковал Кадырова

Общество

Фото: PrtSc / YouTube

Родственники чеченского политического эмигаранта Мамихана Умарова, убитого пулей в пригороде Вены, взли на себя вину за случившееся. На протяжении последнего времени погибший жестко критиковал политику главы республики Рамзана Кадырова и его окружение в своем YouTube-канале.

Семья Мамихана из села Мескер-Юрт в своем видеообращении рассказала, что неоднократно связывалась с блогером и просила прекратить нападки на чеченские власти. Однако, по словам родственников, Мамихан не мог этого сделать из-за того, что «спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», переводят с чеченского языка «Кавказ.Реалии» (решением Минюста РФ, издание внесено в список иноагентов).

Один из близких родственников убитого молодого человека в ходе видеообращения заявил, что в какой-то момент семья осознала, что Мамихана нужно остановить в любом случае.

«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», — сказал родственник.

В конце обращения на записи появляется брат отца убитого и дядя по линии матери — они приносят извинения перед Рамзаном Кадыровым и жителями республики за нанесенные им оскорбления от члена своей семьи.

Напомним, блогер Мамихан Умаров был убит выстрелом в голову в пригороде Вены 4 июня. Над расследованием дела работает австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Официального мотива преступления специалисты пока не называют, однако политический мотив пока не был исключен.

Глава австрийского МВД дал обещание найти заказчиков жестокого преступления. Сейчас по подозрению в убийстве Мамихана задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.