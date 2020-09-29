Семнадцать российских регионов утонут в собственных отходах к 2022 году

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Ситуация с мусорными полигонами в России близка к критической - в стране перерабатывается не более 7% отходов, а 90% продолжает отправляться на свалки. При нынешних темпах роста объемов мусора в 17 регионах мощности полигонов будут исчерпаны уже к 2022 году.

К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты. В отчете ведомства говорится, что свалки зачастую не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воду и воздух.

Еще хуже ситуация с мусорными полигонами. В 32 российских регионах их мощности будут исчерпаны к 2024 году, в 17 - к 2022-му. При этом возможностей создать новые полигоны у многих регионов нет.

Решить проблему поможет реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который пока не достигает цели и нуждается в пересмотре. Из-за не увязанных между собой целевых результатов и показателей 42% субъектов не подтвердили возможность их выполнения, пишет РБК.

Мусорная реформа началась в России с 1 января 2019 года. Она предполагает раздельный сбор мусора и переработку части отходов, а также ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов. 2 января 2020 года на раздельный сбор мусора перешла Москва.