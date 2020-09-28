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Семьи погибших и пострадавших в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье, которую устроил срочник Рамиль Шамсутдинов, подали к нему иски о возмещении морального ущерба в общем на 26,7 миллионов рублей, рассказал его адвокат Равиль Тугушев.

Правда, раскрывать подробности об исках он отказался.

«Пока обвинительное заключение не объявят, я не могу разгласить от кого и сколько. Завтра будет информация, когда прокурор огласит обвинительное заключение», — пояснил защитник в беседе с «МБХ медиа».

Напомним, солдат-срочник расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года во время смены караула. Он рассказал о полутюремных порядках в армии и издевательствах над новобранцами. При этом, министр обороны Сергей Шойгу продолжает уверять, что в России «просто нет почвы для дедовщины».