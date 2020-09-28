Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Семьи расстрелянных Рамилем Шамсутдиновым подали к нему иски на 26,7 млн рублей

Анастасия Красильникова
28 сентября, 2020 17:52
1 мин
Фото
Фото: соцсети

Семьи погибших и пострадавших в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье, которую устроил срочник Рамиль Шамсутдинов, подали к нему иски о возмещении морального ущерба в общем на 26,7 миллионов рублей, рассказал его адвокат Равиль Тугушев.

Правда, раскрывать подробности об исках он отказался.

«Пока обвинительное заключение не объявят, я не могу разгласить от кого и сколько. Завтра будет информация, когда прокурор огласит обвинительное заключение», — пояснил защитник в беседе с «МБХ медиа».

Напомним, солдат-срочник расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года во время смены караула. Он рассказал о полутюремных порядках в армии и издевательствах над новобранцами. При этом, министр обороны Сергей Шойгу продолжает уверять, что в России «просто нет почвы для дедовщины».

темы
происшествия
суды
стрельба
Рамиль Шамсутдинов
1 мин