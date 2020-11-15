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Общество
Поход на обед обернулся для калининградских школьников больницей и энтероколитом
15 ноября, 2020 14:38
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Сотрудники СК по Калининградской области организовали проверку одной из школ города. Поводом стало сообщение о массовом отравлении детей.
«Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — гласит пресс-релиз ведомства.
Медицинская помощь понадобилась семи школьникам, у большинства из них был обнаружен энтероколит. Роспотребнадзор уже собрал образцы в школьной столовой. Они были отправлены в лабораторию на исследование.
Как сообщает РБК, глава Следственного комитета по области Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.
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