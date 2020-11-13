«Семь самураев»: для губернатора Хабаровского края наймут 7 телохранителей

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Правительство Хабаровского края объявило тендер и готово заплатить за охрану врио губернатора региона Михаила Дегтярева до 33 миллионов рублей из бюджета. Такие сведения следуют из данных портала госзакупок.

Предполагается, что за эти деньги Дегтярева будут круглосуточно охранять семь вооруженных телохранителей. Глава края объяснил такую необходимость тем, что «слишком многих оттащил «от корыта».

В обязанность телохранителей будет входить охрана жизни и здоровья Дегтярева в круглосуточном режиме, пишет «РИА Новости».

Слово «самурай» происходит от глагола «служить», то есть самурай - служилый человек. Эти воины-рыцари были телохранителями своего дайме или сюзерена.

Михаил Дегтярёв посетил больницу и уволил главу Минздрава Хабаровского края.

Врио губернатора посетил местную больницу, где пообщался с пациентами и врачами. По итогам проверки Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько.