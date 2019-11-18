Сексуальные неврозы российской профессуры

Как не цинично это прозвучит, но в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко будоражит воображение и шокирует, удивляет и возмущает всего лишь одна деталь: выстрелы в смазливую девчонку из периферии произвёл не озверевший от нехватки дешёвого пойла пролетарий и не сексуально озабоченный маньяк.

Убийца — седовласый эстет, историк, член привилегированной и модной нынче касты реконструкторов, деяния которых апеллируют к славным страницам отечественной истории.

Необычная «расчленёнка»

Резать на куски любимых женщин — едва ли не «добрая русская традиция». 3 января будет 7 лет с момента, когда расправился с женой Ириной прогоревший столичный ресторатор Алексей Кабанов.

Если смерть Насти Ещенко имеет характерные признаки чёрной комедии (молоденькая аспирантка прыгнула в постель к седовласому эстету, на поверку оказавшемуся психопатом), то в случае с Кабановой даже любителям самого чёрного юмора было не до смеха.

Многодетный отец и муж, вчерашний создатель культового «Проекта О.Г.И.» — излюбленного места столичной богемы — расчленил свою жену в ванной, где потом, изображая безутешного страдальца, от которого ушла жена, купал детей, обещая населению щедрое вознаграждение за обнаружение супруги.

«Вон та кучка в углу – это Ирина», — сдался в итоге Кабанов вызванным бдительной няней «операм», а затем получил «пятнашку». Про его супругу, расчленённую украинскую блогершу Ирину Черска, убитую в те время, когда Крым ещё был не наш, и её троих детей, все благополучно забыли.

Обновил «несправедливо забытую тему» доцент СПбГУ Олег Валерьевич Соколов, отождествлявший себя с Бонапартом и демонстрировавший другие признаки острого психоза.

Что любопытно? Произошедшее отчасти соответствует образовательным трендам, принятым в иных учебных заведениях культурной столицы России. Укладывать студенток в постель штабелями в обмен на диплом о высшем образовании и перспективы, открываемые в койке секс-ректоров и секс-доцентов — практика повсеместная.

Знакомьтесь: секс-ректор

Ровесником Олега Валерьевича Соколова является неподражаемый Александр Сергеевич Запесоцкий.

Авторитетный профессор, академик, член-корреспондент РАН, участник скандалов и судебных процессов, преимущественно, связанных с массовым (150 человек) отчислением неугодных студентов, «не соответствующих университетским стандартам поведения».

Начиная с 1991 года, он пребывает в ранге ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Счастливо женат (третьим браком) на вчерашней студентке и аспирантке Алине Данилевич.

Прозвище «секс-ректор», которым его наградили, уходит корнями в эпоху лихих девяностых. Инновационный вуз вёл агрессивную рекламу и заманивал на студенческие скамьи удивительной (даже по меркам этого славного «времени без царя») лёгкостью поступления.

То, что для поступления в любой вуз в 90-е годы (как, впрочем, и сегодня) можно было просто заплатить и пойти учиться, а точнее не учиться, получая высшее образование через бухгалтерию, известно всем.

Инновацией Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, основателями которого числятся Ленинградская федерация профсоюзов и Федерация независимых профсоюзов России было поступление без оплаты — через конкурс красоты.

Для того, чтобы стать студенткой вуза, не заплатив «на входе» ничего, нужно было всего лишь занять одно из лидирующих мест в финале. Это гарантировало активное участие в жизни университета. И, собственно, ректора, который, ни от кого не скрываясь, эпатировал публику появлением в компании «ближнего круга любимых учениц». С прелестницами Александр Сергеевич фигурировал не только «на людях», но и в телевизионном эфире.

Передача «Ужин при свечах с Александром Запесоцким» на региональном питерском ТВ смотрелась более чем оригинально. «Хозяин» беседовал с гостем за длинным столом в окружении походивших на путан девиц модельной внешности. А они периодически вклинивались в разговор с предусмотрительно зазубренными вопросами.

Никого не шокировало, что профессор демонстрирует ярко выраженные симпатии к годящимся ему в дочери девицам, многие из которых оказались в учебном заведении, явно не потому, что хорошо сдали ЕГЭ или продемонстрировали выдающиеся знания по профильным предметам.

Первая супруга Александра Сергеевича рано ушла в мир иной. Вторую он выбрал из числа наиболее «талантливых» блондинок, поступивших в вуз. Уроженку Мурманской области Наталью Ильенко возраст ухажёра ничуть не смутил. И она с удовольствием приняла новенький автомобиль, перевязанный подарочной лентой, а затем и предложение сердца и руки старого ловеласа, наивно полагая, что её красота украсит закат его сексуально-ректорской карьеры.

Не тут-то было. «Студенческая жизнь» профессора так просто не отпускала. «Не расстанусь с комсомолом — буду вечно молодым», — заявил профессор, вплетая в своё лицо нити в кабинете пластического хирурга. Выказанное неудовольствие Наташи стало веским поводом для развода. В социальных сетях пожилой альфа-самец публиковал свои фотографии и сетовал на неудачные поиски второй половины. Поиски длиною в жизнь.

Третьей супругой ректора стала Алина Данилевич. Дела студентки пошли на лад. Связав свою судьбу с Александром Сергеевичем, она успешно окончила вуз. Затем, приняв во внимание печальный опыт своей «разжалованной» предшественницы, 22-летняя выпускница укрепила позиции, родив Александру Сергеевичу дочку. Далее в её жизни всё складывается, как нельзя лучше: поступила в аспирантуру и с феерической оперативностью заняла на одной из кафедр СПбГУП позицию доцента.

Не так давно между «молодожёнами» случился разлад. Разошлись, но через полгода снова сошлись. Видимо, Алине пришлось смириться с тем, что «академ-папик» всё ещё не завершил окончательно поиски «единственной».

Только в России и больше нигде на посту ректора может пребывать человек, который не просто спит со студентками, поочередно назначая их на роли любимой жены, но и культивирует персональную манию величия, ставя во всех социальных сетях во главу угла тот факт, что его именем названа одна из малых планет солнечной системы и болезненно реагируя на то, как СМИ высмеивают его весьма одиозную персону.

Манией величия страдал и прославившийся этой осенью в результате феерического обострения доцент-расчленитель Олег Соколов. Олег Валерьевич предпочитал гарцевать на лошади в образе Наполеона, а секс-ректор «забивает ему баки», претендуя на место герцога Мальборо.

И намекая на свою эксклюзивную значимость вселенского масштаба.

Человек-звезда посматривает на своих студентов свысока. Жалующимся на высокие цены в столовой даёт беспрецедентно жёсткие отповеди:

«Ценами недовольны около 10-ка убогих!» — написал профессор в ответ на претензии малоимущей студентки. — […]Терпеть таких, как Вы, не могу. Зачем Вы вообще живёте?

Примечательно, что свирепой тирадой агрессивный профессор, любящий выпячивать свою приверженность к роскоши (трапезам в элитных ресторанах и путешествиям в спецкупе), разразился даже не в соцсетях, а через рубрику на сайте, где студенты могут задать вопросы ректору.

Кстати, о соцсетях. Жизнь профессора, выросшего в номенклатурной семье заместителя председателя облисполкома и «взявшего всё от комсомола», даже отдалённо не соответствует нормам коммунистической морали. Но при этом администрация возглавляемого им вуза ханжески осуществляет мониторинг аккаунтов студенток, прибивая к столбу позора тех, кто разместил по мнению профессора излишне вызывающие фотографии.

А какие, позвольте спросить, фотографии им ещё размещать, если наилучший результат (аспирантура, место доцента на кафедре) можно получить, только переспав с главным человеком в СПбГУП?

Модель поведения стареющего, но не сдающегося «аристократа», который глумится над «не умеющими зарабатывать» провинциальными студентками, публикует на фоне всеобщей нищеты отчётики о визите в питерский сигарный клуб, где «ассортимент покруче чем в Монако», рассказывает о том, какими блюдами удивляет кухня Four Seasons и Flamingo room, можно списать на ярко выраженное дурновкусие и начало возрастной деменции.

А что такого? Даже в более сдержанные в плане показного «барства элит» советские времена, у руля страны находились люди, которые балансировали на грани умственной и физической дееспособности.

Ну, а отказ вернуть деньги родителям студента, внезапно скончавшегося до начала учебного года? Это что? Ппровинциальное жлобство, свойственное тем, кто вырвался в князи из грязи в лихие 90-е.

Важно другое — реакция общества на происходящее. Feedback всем этим седовласым альфа-самцам, обожравшимся виагрой и сношающим своих студенток и аспиранток в незапертых изнутри учебных аудиториях, мы даём только когда они выходят за грани, слетая с катушек иначиная нарезать вчерашних возлюбленных ломтями.

До этого ни совет учредителей вуза (если он вообще существует), ни Российская академия наук, ни Минкульт с его бдительным отношением к непатриотическим фильмам Звягинцева и спектаклям Серебренникова, не рассматривают вопросы этичности такого поведения «профессуры». Хотя это просто небезопасно. Настолько явная «сексуализация учебных процессов» — признак скрытой агрессии стареющих «инноваторов». И контролируема она до поры.

У Соколова она прорвалась наружу. Не факт, что у Запесоцкого прорвётся, и нам придётся писать об очередной расчленёнке, а то и вовсе – о расстреле обитателей вуза из коллекционного ружья, приклад которого инкрустирован бриллиантиками. Расстреле, совершённом не пэтэушником, а профессором, действительным членом РАО и членом-корреспондентом РАН. Но это всё «научная гипотеза», «эксперимент». Этими словами г-н Запесоцкий любит оправдывать опрометчивые вербальные пассажи в адрес «нерадивых студентов».

Подноготная Олега Соколова, якобы, стала известна только сейчас. Но это ложь. Чистой воды ложь. Ведь агрессия Соколова, его неадекватность давно сигналила нам «тревожными маячками». Вспомним студента, которого вывели из аудитории и жестоко избили за вопрос о плагиате. Вспомним отношения Соколова с другими студентками, которых он привязывал к стулу и бил по лицу, а затем, запугивая, отговаривал писать заявления в полицию.

Разве не знали, не говорили об этом окружающие? Знали, шептались. Но мы настолько привыкли к тому, что власть имущие и средства имеющие в России имеют право на всё. Мы настолько твёрдо уверены в том, что успешная учёба и успешная карьера, реализованная через постель профессора или начальника, — это норма, что давно и не думаем противиться этому.

Соколов, Запесоцкий, иже с ними — тренд, одна из ключевых тенденций современной России. Она омерзительна донельзя. Но нам с нею жить. И пока мы с нею живём, снисходительно посматривая на гаремы из молоденьких студенток, кочующих впоследствии на позиции доцентов, нам должно быть стыдно. Но вряд ли будет. Легче всё списать на «частный случай».