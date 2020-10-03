Секретные российские разработки из Томска привели ученого под суд

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Томский суд отправил под арест ученого Александра Луканина. Его подозревают в госизмене в пользу Китая.

По версии следствия, Луканин передавал Китаю засекреченные российские технологии, связанные с альтернативными источниками питания.

По данным ТАСС, ученый оказался под замком еще 30 сентрября и нет никакой информации о его местоположении. Будучи одним из разработчиков высоковольтных источников питания в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, Луканин, после своего выхода на пенсию, был приглашен в Шэньянский университет в Китае.