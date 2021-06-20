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Сделал прививку и в путь. Израиль открывает границы для вакцинированных туристов
20 июня, 2021 19:20
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Aleksey Bychkov/Global Look Press
С 1 июля Израиль открывает границы для туристов, привитых от коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Аелет Шакед.
«Вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения», - сказал он.
В ближайшее время в ведомстве обещают опубликовать список утвержденных вакцин и перечень стран, откуда будут пускать туристов, пишет пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщения с Турцией с 22 июня,
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