Новости – Люди
Люди
Сдавать на права придётся: петербургский сайт по продаже водительских удостоверений прикрыли
15 октября, 2021 13:55
1 мин
1 мин
nag.ru
Прокуратура Санкт-Петербурга настояла на блокировке сайта, на котором все желающие могли связаться с людьми, изготавливающими водительские удостоверения. Вход на портал был свободным, сделку можно совершить без пароля и SMS.
На сайте были опубликованы телефоны мошенников, которые окольными путями доставали заказчикам права без сдачи экзаменов по теории, вождению и прохождения медосмотра. Сумма сделки не раскрывается.
На подозрительную деятельность по распространению филькиных грамот за деньги обратила внимание прокуратура и сразу же обратилась в суд.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости