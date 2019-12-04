Science Bar Hopping: кто и зачем читает лекции в барах

1 декабря в Санкт-Петербурге прошел самый необычный научный фестиваль в России. «Science Bar Hopping — это фестиваль о том, почему наука — настоящий рок-н-ролл», - так заявляют на сайте мероприятия организаторы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» и петербургское интернет-издание «Бумага».

«Русская Планета» решила проверить это утверждение на прочность. А также узнала, кому и зачем пришло в голову объединить науку и алкоголь, и при чём тут Анатолий Чубайс.

Что такое Bar Hopping?

Англицизм можно перевести на русский язык простыми словами: марафон по барам. Это когда вы с друзьями всю ночь перемещаетесь из одного бара в другой, чаще без цели, а иногда по заранее составленному маршруту. Правил два: долго нигде не задерживаться и крепче держаться за печень.

Соединить науку и бары придумали в Европе: в 2010 году популяризатор науки из Германии Грегор Бьюнинг собрал несколько молодых ученых в одном баре и заставил их состязаться в красноречии, рассказывая неподготовленной аудитории по 10 минут о своих научных проектах. Так родился формат Science Slam, а вслед за ним и Science Bar Hopping. Наука в новом формате пришлась молодёжи по душе. Год назад марафон по барам, только в стиле The Big Bang Theory, добрался и до России.

Зачем это нужно?

Что может завлечь молодёжь в бар накануне рабочего дня, кроме самого очевидного – алкоголя? Да ещё и в тот самый момент, когда каждый уважающий свой город петербуржец обязан держать кулаки за любимую команду - вечером 1 декабря «Зенит» сражался с московским «Спартаком» на «Газпром-арене». Впрочем, организаторы фестиваля зря жалуются на футбольные матчи, которые не первый раз попадают на те же даты, что и Bar Hopping: аудитория у этих мероприятий совершенно разная.

- Люди, которым интересна наука — они во многом похожи, причём в разных городах, - рассказывает Михаил Тупикин, руководитель отдела мероприятий в «Бумаге». - В баре самая большая ценность — поговорить с кем-то. Вам интересна история античности, и вот вы в баре с кружкой пенного в руках, и вокруг еще 50 таких же!

- Кстати, не так уж и много молодёжь пьёт, - добавляет Ольга Шитикова, главный эксперт дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Мы же в барах обычно чего хотим? Обсуждения: политики, матча «Спартак» - «Зенит», который идёт сейчас... А про науку говорят меньше.

Мы показываем, что наука тоже может быть интересной темой для обсуждения за столом.

Основная аудитория Science Bar Hopping – молодёжь, в среднем от 23 до 30 лет, чаше девушки - и не только Пенни, мечтающие закадрить своего Леонарда Хофстедера. Эта аудитория интересуется научпопом, скорее всего, училась на какую-то из научных специальностей, но ушла в другую сферу.

Всех их объединяет родовая травма: что наука – это нудная лекция в университете, которая не интересна ни преподавателю, ни студентам. Именно с этим и борется Science Hopping Bar, говорит Михаил. И борется вполне успешно.

На лекции с интригующим названием «Общая теория относительности: искусство познания» - аншлаг. Вопросы задают все: и вчерашний студент с разноцветными волосами, и седой мужчина, пришедший подискутировать о Боге, и девушка в обтягивающем свитере с бокалом шампанского в руках, неожиданно спорящая с лектором о том, всегда ли уместен пылающий лазерный меч Ньютона. Кто вообще знает, что это такое? Оказалось, знают, и ещё как.

- Мне 32, я хотел стать учёным, но в итоге ушёл в IT-сферу, - подтверждает тезис о составе аудитории молодой человек по имени Александр. – О Science Bar узнал через сарафанное радио, я сам научпопом интересуюсь, и о каких-то интересных историях узнаю через соцсети.

Про IT Александру уже скучно, говорит. А фундаментальные науки, физика – «там много чего будоражит». И добавляет: такой формат – совместить приятное с полезным – намного лучше, чем 300 спящих человек и нудный лектор.

Зачем это Чубайсу?

Идея Science Bar Hopping пришла в Россию почти случайно.

- Для нас это была отчасти корыстная история, - рассказывает Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ. – Мы искали, как можно популяризировать нанотехнологии, учитывая непростое отношение в обществе к Чубайсу.

Люди говорили нам: да не хотим мы ничего слышать про ваши 10 в минус 9 степени!

Потом, говорит Филиппов, они ездили с лекциями, на фестивали, приглашали звёзд. Но видели, что аудитория «сливается». Тогда решили уйти в общение, в горизонтальные коммуникации. Познакомились с ребятами из «Бумаги» - и решили использовать форматы Science Slam и Science Bar Hopping.

Для нас это возможность вложить технологическую тему, в том числе и нано, в общественную повестку, говорит Филиппов.

Так PR-проект, рождённый в недрах госкорпорации, превратился в крутой и по-своему уникальный научный фестиваль. Популяризировать науку непросто, признаётся Сергей: в обществе всего 2-4% людей готовы вести о ней разговоры, тем же спортом народ интересуется куда охотнее.

Но если у нашей страны есть претензия на то, чтобы создавать технологические новшества – значит, нужно что-то в нашем обществе менять.

Зачем это учёным?

Молодёжь в науке не задерживается. Причин много: это и заржавевшие кадровые лифты, и зарплаты на уровне статистической погрешности, и низкая востребованность у общества... с первыми двумя пунктами что-либо сделать может лишь государство. А с третьим пунктом можем работать мы, говорит Сергей Филиппов. «Мы хотим поддержать молодых учёных, чтобы те не уходили из науки - чтобы они увидели, что нужны обществу, чтобы невысокий доход хотя бы отчасти компенсировался вниманием».

Фестиваль рушит ещё один стереотип: что учёные – это обязательно скучные дяденьки в твидовых пиджаках. Большинство приглашённых лекторов на Science Bar Hopping немногим старше тех, кто пришёл их послушать. Выступающие проходят строгий отбор, рассказывает Михаил Тупикин.

- Во-первых, человек должен рассказывать именно о том, чем он сам занимается. Во-вторых, у него должна быть статья в каком-нибудь из научных журналов, то есть признание со стороны научного сообщества. И в-третьих, мы не пускаем людей без подготовки: каждый выступающий готовит свою речь с тренером, он должен уметь выступать перед аудиторией – или научиться этому вместе с нами.

- Что мне нравится в этом формате, - рассказывает Сергей Зотов, культурный антрополог и соавтор бестселлера «Страдающее Средневековье», - так это то, что не нужно показывать всем своим видом, что ты такой умный и начитанный. Обстановка в баре располагает к общению, было много вопросов, из которых я и сам узнал массу интересного.

Вино и общение – это то, что обязательно должно быть в культурной жизни.

Яна Чекрыжова, директор стартапа CML AT Medical, рассказывала о 3D-печати и о том, как она применяется в медицине. В отличие от темы Сергея Зотова с ярким названием «История алхимии без Гарри Поттера», не самая «заходящая» тема. Но Яна признаётся, что не ожидала такой отдачи от аудитории.

- Пришли люди, настроенные именно на моё выступление, они пришли слушать именно меня, мою тему. Я очень боялась, что не будут задавать вопросов. А они посыпались, и были очень классные, точные, осознанные и умные – такие, которые обычно задают узкие специалисты.

Наука – это и правда рок-н-ролл, а Science Bar Hopping – пожалуй, самый весёлый научный фестиваль России. В этом лично убедилась корреспондент «Русской Планеты», отправившись по питерским барам.

Лекция №1: Что мы знаем о том, как данные из Facebook якобы использовались для влияния на выборы — и почему не стоит верить сотням материалов в СМИ на такие темы под коктейль Jerk Воробей.

Янина Ледовая, академический психолог и преподаватель НИУ ВШЭ рассказывала собравшимся о грандиозном скандале, раздутом газетой The Guardian: как русские якобы принудили американцев голосовать за Трампа, используя таргетированную рекламу на Facebook. Никакого вмешательства на самом деле не было, а попытки связать Россию и выборы в США – примерно то же самое, что обнаружить связь между Пушкиным и мировым гей-лобби.

Янина и сама стала частью этого скандала: The Guardian писала, что данные о пользователях с помощью теста собирал Александр Коган, а Ледовая когда-то делала с ним совместный исследовательский проект - и из-за этого попала под артобстрел со стороны СМИ.

Значительная часть лекции была посвящена тому, насколько опасно общаться с журналистами «Медузы» («что бы ты ни сказал журналистам, будет переврано»). Резюме: суть истории вовсе не в Трампе, а в том, что данными и тем, чем мы делимся в соцсетях, очень легко манипулировать.

Лекция №2: История алхимии без Гарри Поттера под 12-летний национальный шотландский напиток.

Найти бар было непросто: пришлось поплутать по легендарным питерским дворам. Ориентироваться в них, да ещё и во время бархоппинга, в состоянии только местные.

Культурный антрополог Сергей Зотов открывал слушателям глаза на алхимию. Это не элемент компьютерных игр и не антураж из книг о Гарри Поттере, а настоящее научно-культурное явление. А ещё Сергей развеял миф о философском камне: как такового его не существовало, это была скорее шифровка для своих.

В Древней Греции считали, что при помощи камня можно связаться с духами. В средние века католические монахи хотели использовать его для борьбы с иноверными. А ещё камню приписывались суперсилы – например, что вы никогда не устанете от работы. Вечером в воскресенье эта фраза сорвала бурные аплодисменты и дружный смех аудитории.

Лекция №3: Мир из данных: преимущества и побочные эффекты искусственного интеллекта под крепкий вишнёвый стаут.

Владислав Горбунов, эксперт по цифровым проектам в компании «Газпром нефть» то пугал аудиторию китайским проектом социального рейтинга, то, наоборот, красочно описывал, как искусственный интеллект может сделать нашу жизнь чуточку лучше. Неизвестно, что решили бы китайские искусственные алгоритмы, оказавшись этим вечером в питерских барах: то ли поощрять молодёжь за тягу к знаниям, то ли вывесить их портреты на городские билборды для порицания.

Лекция №4: Общая теория относительности: искусство познания под кайрироску.

По дороге к очередному бару на пути встретилось заведение с масонской символикой, набитое под завязку. Рядом со входом красовался баннер Science Bar Hopping. Пока корреспондент «РП» мужественно боролась с ледяным северным ветром, лекции почти во всех барах по дороге закончились. И кто бы мог подумать, что теория относительности Энштейна и поэтичная история об учёном, открывшем непонятное, так крепко будет держать аудиторию – спасибо за тему Владимиру Борисову, аспиранту факультета фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО.

Дело не в количестве выпитого, и не в том, что в небольшом (как и все прочие) пространстве этого питерского бара из-за большого количества народу к концу лекции отчётливо ощущалась гипоксия, но эта лекция, пожалуй, была самой огненной.

Борисов доказал: наука – это и правда настоящий рок-н-ролл. Когда никто не хочет расходиться после концерта, требуя «бис» снова и снова. Лектор всё же успел выкрикнуть «давайте пить!», пока шквал вопросов о том, можно ли предсказать будущее и познаваем ли Бог, не сбил его с ног.

Вместо послесловия

40 лекций, по две в каждом из 20 баров Санкт-Петербурга в ночь на понедельник во время матча «Зенита» со «Спартаком» - и везде полный аншлаг. «Мы набрали 4.500 регистраций на сайте за 10 дней, и за 3 дня до начала мероприятия закрыли все места», - поделился итогами фестиваля Михаил Тупикин.

Неизвестно, что тому причиной: то ли популярность «Теории большого взрыва», то ли усталость от токсичных политических тем… наука этот факт проверить не может. Но, как добавил Михаил, бесспорно одно: те, кто считал, что наука не интересна людям – претерпели в этот день разгромное поражение.