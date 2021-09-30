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Счетная палата предлагает ежегодно поддерживать семьи с детьми деньгами — по 20 тыс. рублей
30 сентября, 2021 09:58
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Идея президента РФ Владимира Путина о необходимости поддерживать родителей школьников деньгами перед началом учебного года пришлась по душе сотрудникам Счетной палаты. В органе государственного финансового контроля предлагают сделать данную практику ежегодной.
Известно, что лидер страны поручил в этом году выделить по 10 тысяч рублей семьям, готовящим детей к школе. В СП считают, что этих средств недостаточно - нужно выделять 20 тысяч рублей, «за счет средств материнского (семейного) капитала», - говорится в отчете ведомства.
В документе отмечается, что каждый год из федерального бюджета на реализацию данной цели придется выделять около 60 миллиардов рублей.
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