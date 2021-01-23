Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сбой в Facebook: соцсеть недоступна для пользователей

Сергей Михневич
23 января, 2021 08:37
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 08:37
1 мин
Сбой Facebook .
Flickr.com

Сегодня, 23 января, пользователи социальной сети Facebook сообщают о сбое в работе популярного сервиса. Больше половины из них (83%) жалуются на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывают сложности с просмотром новостной ленты.

О неполадках сообщили пользователи из Соединенных Штатов и Канады. Информация о проблемах в работе платформы следует из данных портала Downdetector.

Ранее, 4 января, пользователи мессенджера Telegram сообщали, что испытывали трудности в доступе к сервису. Большая часть из них, в том числе из России, пожаловались на проблемы с подключением.

Поделиться
ТЕГИ
Facebook
Сбой
Соцсети
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!