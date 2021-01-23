Общество

Сегодня, 23 января, пользователи социальной сети Facebook сообщают о сбое в работе популярного сервиса. Больше половины из них (83%) жалуются на проблемы с авторизацией, 9% сообщили о полном отключении социальной сети, а 6% испытывают сложности с просмотром новостной ленты.

О неполадках сообщили пользователи из Соединенных Штатов и Канады. Информация о проблемах в работе платформы следует из данных портала Downdetector.

Ранее, 4 января, пользователи мессенджера Telegram сообщали, что испытывали трудности в доступе к сервису. Большая часть из них, в том числе из России, пожаловались на проблемы с подключением.