Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сбивший трех человек в Москве рэпер арестован по решению суда

Антон Мельников
23 сентября, 2020 22:49
1 мин
d
Youtube / Телеканал 360

Репер Эльмин Гулиев, сбивший трех человек в столице, арестован на два месяца. Такое постановление вынес Таганский суд города Москвы.

Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но суд отказал. Сам Гулиев свою вину признал.

Ранее анализы показали, что в крови рэпера были наркотики, после чего обвинение переквалифицировали на более тяжелое. Гулиеву грозит до семи лет лишения свободы, передает Lenta.ru.

Напомним, Эльмин Гулиев, выступающий под псевдонимом Эллей, сбил пешеходов на улице Остоженка. Его автомобиль Infiniti протаранил Mercedes и вылетел на тротуар, где были люди.

темы
Москва
ДТП
арест
1 мин