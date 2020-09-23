Сбивший трех человек в Москве рэпер арестован по решению суда

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Репер Эльмин Гулиев, сбивший трех человек в столице, арестован на два месяца. Такое постановление вынес Таганский суд города Москвы.

Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, но суд отказал. Сам Гулиев свою вину признал.

Ранее анализы показали, что в крови рэпера были наркотики, после чего обвинение переквалифицировали на более тяжелое. Гулиеву грозит до семи лет лишения свободы, передает Lenta.ru.

Напомним, Эльмин Гулиев, выступающий под псевдонимом Эллей, сбил пешеходов на улице Остоженка. Его автомобиль Infiniti протаранил Mercedes и вылетел на тротуар, где были люди.