Новости – Люди
Люди
Сбежавший от сотрудников МЧС лис продолжает гулять по центру Москвы
1 октября, 2021 11:28
1 мин
1 мин
ruspioner.ru
Домашний лис, которого впервые заметили на территории Сретенского монастыря, бегает по центральным улицам столицы. Последний раз животное видели на Тверской - недалеко от Саввинского подворья.
Лиса не смогли поймать ни монахи, ни сотрудники МЧС. Пообедав в монастырском саду отварной курицей, лис удрал в неизвестном направлении.
По мнению специалистов Департамента природопользования Москвы, животное не несёт никакой угрозы. Но пока москвичи боятся лиса.
Тем временем, сегодня в Павловске лисица не испугалась подойти к жителям в парке. Очевидцы опасаются такого знакомства, так как не уверены, что животное привито от бешенства.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости