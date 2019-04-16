Сбербанк.Онлайн. Жизнь в зелёном цвете

Нынешнее поколение 30-35-летних, да и пожалуй тех, кто младше ещё помнит старые «cберкассы» c деревянными (вернее из ДСП) столешницами, трещащими кассовыми аппаратами и, конечно, очередями, в которых можно было в кратком пересказе узнать последние новости мира, страны и района. Такими отделения главного коммерческого банка страны были где-то до начала нулевых.

Время осовременило саму философию банковского обслуживания, но красотой ныне царящего в отделениях «Сбера» стиля «бизнес-минимализма» мы наслаждаемся изредка и «на бегу», ведь банк давно уже перекочевал в наши гаджеты, а мы и не заметили. Квартплата, кредиты, налоги, мобильная связь — платим, не вставая с дивана; открываем банковский счет в мобильном приложении, там же совершаем покупки.

Бабушкам и внукам

К слову, «Сбербанк» предельно лояльно относится к тем своим клиентам, что оформляют услуги через мобильное приложение: вклад здесь можно открыть по более привлекательной ставке, чем «вживую», в отделении, по не менее привлекательной ставке можно оформить и кредит онлайн, а также на более выгодных условиях оформить все виды страховок.

Отдельный пункт — госуслуги. Не вставая с уютного дивана можно не только открыть вклад и прикупить валюту или золото, но и подключиться к сервису «Госуслуги», заказать все нужные выписки и справки, и даже оформить получение пенсии.

К слову, для пожилых клиентов «Сбербанк» разработал целую экосистему «Активный возраст»

Этот онлайн-сервис включат в себя и информационный бюллетень с актуальными для старшего поколения темами, и справочный сервис, и подборка специально разработанных для пенсионеров услуг банка.

Ещё пользователей мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» радует одна пусть и некритически важная, но приятная опция — полноценный мессенджер, при помощи которого клиенты могут не просто уведомлять друг друга о совершенном денежном переводе, но так же его запрашивать и делиться друг с другом душевными открытками. Такая деловая рутина, как перевод денег с карты на карту стала куда веселее. Сегодня развлечь знакомого или родственника можно картинками, но креатив разработчиков не плесневеет и потому за новыми мультимедийными формами общения в чате «Сбера» дело точно не заржавеет.

Тех же, кто виртуальному общению предпочитает реальное, должен заинтересовать опция Plazius — это сервис привилегий для ресторанов/кафе, партнёров программы

С его помощью можно не просто выбрать уютное заведение для ужина, но и избавить себя от долгого ожидания счёта — он будет выставлен прямо в приложении, а также уже по пути в ресторан можно сделать заказ из меню — накрытый стол будет ждать своих гостей. Из прочих приятностей — возможность разделения счёта и участие в разных бонусных программах партнёров.

Здоровье и дети

Банковские онлайн-сервисы сегодня — давно уже не что-то уникальное. Каждый более-менее приличный банк уже готов предоставить своим клиентам возможность и переводов с карты на карту, и открытие счетов. А как насчёт здоровья?

Услуга удалённых медицинских консультаций — приложение DocDoc — то, чем самый большой коммерческий банк страны может действительно гордиться

В ходе онлайн-консультаций с опытными врачами пользователи этого сервиса могут получить предварительную помощь или совет — в пределах возможного, так как диагноз поставить сможет уже врач в ходе личного приёма. Но расшифровать непонятную медицинскую документацию или проконсультироваться по приёму препарата можно смело в удалённом режиме. Также дистанционно врач может дать совету по соблюдению режима во время болезни и подсказать, когда уже следует вызвать «скорую», а не только пить таблетки.

Конечно, удовольствие это не бесплатное, но и разорительным его не назвать — сервис предлагает три программы поддержки на полгода и год стоимостью от 3500 до 5299 рублей.

Ещё одно замечательное приложение — СберKids — версия мобильного банка для детей

Да, само время сегодня диктует, что обучать детей азам финансовой грамотности лучше с самых младых ногтей, как только они в принципе начинают понимать, что такое деньги. Давать «карманные деньги» ничто не мешало и раньше, но сегодня это можно делать во много крат безопаснее.

Родители могут сами пополнять карточку ребёнка, отслеживать все его траты и устанавливать необходимые лимиты. Сам малыш может оплачивать товары в магазинах через приложения Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, копить деньги на свою заветную мечту и даже получать подарки от партнёров программы.

При этом разработчики предусмотрительно позаботились о безопасности маленьких клиентов. Так, через это приложение невозможно перевести деньги другому физическому лицу, а также нельзя их обналичить.

«Сбербанк» развивается — развиваются и его идеи. Уже работает мобильный оператор «Сбермобайл», а также фирменный интернет-магазин «Беру.ру», а также сервис безопасной авторизации «Сбербанк-ID», позволяющий легко заполнять документы и формы регистраций при помощи защищённого ключа. Таково настоящее и, судя по «громадью» планов развития крупнейшего банка России, самое интересное в сбер-онлайне ещё впереди.