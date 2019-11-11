Со Сбербанком не по пути: Суперкомпьютер вместо клиентов

Сбербанк одновременно констатировал отток мелких вкладчиков и запуск грандиозного компьютера. Это совпадение не случайно.

«Хорошие» новости от Сбербанка

В кои-то веки хорошие новости поступили из Сбербанка: средства «розничных клиентов», то есть физических лиц, сократились за октябрь на 0,6% – из банка ушли 79 млрд рублей. В общей сложности с начала этого года объем наших денег в «Сбере» вырос всего на 0,2%, то есть, учитывая накопленные проценты по депозитам, фактически снизился. Доля банка на рынке контроля над нашими деньгами за первые девять месяцев года сократилась с 45,1% до 43,9%, а октябрь, как видим, нанес еще один удар по позициям монополиста.

Характерно, что и юридические лица, распробовав прелести сотрудничества со Сбербанком, пытаются слезть с этой иглы: – 1,8% за октябрь, – 0,5% с начала года

Прекрасна и официальная формулировка причины: «продолжающаяся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах». В переводе на русский это означает: депозиты физических лиц не нужны, они не дают реальной прибыли. Даже вклады юридических лиц дешевле для Сбербанка: процентная ставка по ним ниже. Но, кажется, банк имеет уже столько денег, что просто не нуждается в их привлечении по ставке выше нулевой, неслучайно сейчас проталкивается разрешение привлекать деньги под отрицательный процент.

Отряд не заметил потери бойца

Из этого следует вывод: Сбербанк даже не пытается зарабатывать на депозитах (вкладывать средства в какие-то активы), а просто перекрывает проценты по ним кредитными процентами, которые в среднем в три раза выше (кроме ипотечных). Удобно иметь в акционерах Центробанк, который всегда может напечатать денег на выдачу дополнительных кредитов. Ведь российская финансовая система совершенно непрозрачна: Центробанк подочетен, но не подвластен правительству. ЦБ показывает статистику, но проверить ее невозможно.

У Сбербанка есть еще одно важное конкурентное преимущество: его основной акционер Центробанк всегда может нашептать на ушко перспективы изменения ключевой ставки, а следовательно и банковских процентов. У других финансовых организаций такого инсайда нет. Поэтому ВТБ вместе с Почтой России выпрашивает «жалкие» 40 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, а Сбербанк легко отмахивается от вдвое большего объема вкладов.

Неудивительно, что с такими вводными данными Сбербанк продолжает снижать ставки по депозитам и прекратил прием промовкладов. Практически в любом другом банке вы найдете более выгодные условия вложения денег. Главу Сбера Германа Грефа это уже не волнует

Похоже, какая-то значимая часть программы Сбербанка выполнена, и наши деньги ему больше не нужны. В самом деле, эти люди собрали биометрию десятков миллионов россиян и практически автоматически получают подобные данные чуть ли не каждого вступающего во взрослую жизнь. Их приложения установлены более чем на 50 миллионов активных смартфонов; более половины работающих россиян имеют в Сбербанке текущий счет, на который не надо начислять никаких процентов, зато можно брать деньги за пользование картой и другие услуги.

Власть уже захвачена, и раздавать по 5,5% годовых в «Сбере» считают теперь ненужной щедростью. Сами придут и сами все дадут, как резонно обещал духовный покровитель Германа Грефа.

Оборона? Развитие? Не слышали

Символично, что одновременно с признанием оттока вкладчиков Сбербанк объявил о создании самого мощного компьютера в России, который получил издевательское название «Кристофари» как раз в честь самого первого вкладчика в истории банка. «Сбер» любит приписывать себе очень длинную историю, но избегает вспоминать, как немножко исчезли вверенные ему деньги вкладчиков в 1917 и 1991 годах.

29-й по силе компьютер мира планируется сдавать арендаторам по скромной цене 5750 рублей в минуту, но в случае отсутствия заказов созданные на наши деньги мощности планируется щедро отдавать в бесплатное пользование научным и учебным центрам.

Оно, конечно, спасибо, но если лучший компьютер страны создан коммерческим банком и находится в его ведении, это означает, что нация неверно расставляет приоритеты.

В самом деле, на лето 2019 года картина в топе следующая.

Самый мощный компьютер по имени Summit (США) принадлежит IBM, одному из лидеров соответствующей индустрии. Странно было бы сапожнику быть без сапог. Второй – в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США). Ядерные разработки

Дальше идут два китайца. Sunway TaihuLight, лишь недавно покинувший первую строчку рейтинга, используется для решения целого ряда задач, связанных с разработкой лекарств, продлением жизни, ну и анализом столь любимой китайцами Big Data.

Tianhe-2A создан военными и занят на военных задачах, но впоследствии будет передан в Национальный суперкомпьютерный центр.

Лучший европейский суперкомпьютер с занятным именем Piz Daint (Пиц-Дайнт, а не то, что вы подумали, охальники) создан в банковской Швейцарии, но почему-то работает не в банке, а в Национальном суперкомпьютерном центре.

Но у наших ученых и военных нет ресурсов для создания таких компьютеров. У Сбербанка, позиционирующего себя как государственная финансовая организация, – есть. Вы все еще думаете, что Россией управляют силовики или олигархи-промышленники?

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Конечно, хорошо, что люди постепенно отказываются от услуг Сбербанка, хотя его главные конкуренты ничуть не лучше. Плохо то, что это, кажется, вписывается в план действий зеленого супергиганта, управляемого сейчас не для людей, да, похоже, и не людьми.