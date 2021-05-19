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Сбербанк поможет россиянам «перебиться» до зарплаты
19 мая, 2021 13:02
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Сбербанк начал выдавать «деньги до зарплаты». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Клиенты Сбербанка, получающие зарплату на карту банка, смогут брать деньги до зарплаты. За несколько минут в онлайн-режиме можно занять от 1 до 30 тысяч рублей на срок до месяца. После рассмотрения заявки деньги поступят на карту мгновенно.
При сумме займа в 10 000 рублей вернуть через месяц нужно не более 10 170 рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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