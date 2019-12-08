Сбербанк подмял Москву. Под себя

Ожидание смены власти

Вы знаете, что такое захват власти? Вам, наверное, при этих словах представляются толпы народа на центральных площадях, апоплексический удар табакеркой в царских покоях или злобные оккупанты с саблями на маленьких мохнатых лошадях? Поздравляем, вы безнадежно устарели и опоздали на пароход современности. Современные узурпаторы не любят внешних эффектов, они уже не хищники, сокрушающие жертву мощным ударом когтистой лапы, а раковые метастазы, подтачивающие организм изнутри, превращающие здоровые клетки в себе подобные, столь же ядовитые и беспощадные.

Не секрет, что госуправление в России раздутое, неэффективное и некомпетентное. Подбор кадров по принципам родства и лояльности привел к интеллектуальной импотенции, к неспособности адекватно реагировать на внутренние и внешние угрозы. Отсюда все внутри- и внешнеполитические истерики, отступления по всем фронтам, полная потеря морального авторитета.

Между тем Россия, которой все еще управляют эти люди, – слишком лакомый кусок: под держащей его вороной скопилась целая стая лис, да и здоровье у нашей вороны, как видим, оставляет желать лучшего. Этим не могут не воспользоваться конкуренты.

Цифровые платформенные решения

2019 год стал для IT-структур России Годом Сбербанка. Финансовый гигант буквально накатился на отрасль, завоевывая в ней все новые площади, отжимая у чисто айтишных компаний все больше и больше проектов.

Еще в 2018 году Сбербанк порывался участвовать в выдаче гражданам государственных документов, но на тот момент это было скорее пробным шаром.

А вот теперь шар обрел реальные очертания: «Сбер» и Москва создали ООО «Цифровые платформенные решения», где мажоритарным акционером (50%+ 1 акция) являются структуры банка, миноритарным – город. Взамен «золотой акции» Москва поставила туда своего руководителя – бывшего городского чиновника Андрея Бородина

Сбербанк предоставит Москве – пока неясно, на каких финансовых условиях – единую платформу для работы онлайн-сервисов государственных услуг. Сейчас под вывеской главного городского сайта mos.ru кроется множество слабо связанных между собой механизмов, что затрудняет обмен данными между разными сервисами. Некое подобие единообразия на выходе достигается с помощью множества невидимых миру костылей, и надежность такой платформы вызывает большие сомнения.

И тут на помощь приходит Герман Греф, который очень активно развивает Сбербанк в «цифру», превратив банк в какой-то универсальный интернет-магазин. Кадры решают всё – талантливейший управляющий директор Департамента SberDevices Сергей Марков сделал из и без того неслабого коллектива программистов настоящую машину цифровых инноваций.

И сейчас эта машина намерена подменить собой ослабевшую систему государственного управления.

Все данные – «Сберу»!

Сбербанк возьмет на себя преобразование столичной системы госуслуг, формирование для нее единой платформы (она уже существует, осталось адаптировать к конкретным задачам), освоение отпущенных на это средств. Фактически будет переделана вся изнанка ныне действующих столичных сервисов (электронное оформление документов, запись к врачам, оплата парковок, электронный дневник и многое другое). Все это должно начать работать быстрее и стабильнее.

Зачем это нужно Сбербанку – понятно. Главная ценность современного мира – личные данные; имея их, можно манипулировать человеком как угодно. И тут «Сбер» получает абсолютно антирыночный доступ к полному реестру тринадцати миллионов богатейших людей России – жителей Москвы. Даже Центробанк, который формально является мажоритарным акционером Сбербанка, уже выразил публично озабоченность антиконкурентными методами работы своей, с позволения сказать, «дочки». Ну и денежка из бездонного московского бюджета не лишняя.

Зачем это нужно Москве – тоже понятно. Интеллектуальный потенциал Сбербанка поможет прикрыть соответствующую нищету мэрии, лишний раз похвастаться инновационностью и технологичностью. Фактически переложив собственную работу на чужие плечи, благо московских налогов хватит на любой каприз.

Зачем это нужно государству – не нужно вообще. Коммерческая структура начинает вползать в систему управления, на технологическом уровне подменяя собой традиционную бюрократию. Через некоторое время после запуска системы самые сообразительные московские чиновники поймут, что они все еще принимают решения и подписывают бумаги, но уже ничем не управляют – машина Сбербанка делает все за них. Благообразный московский мэр все так же продолжит открывать рот, но говорить за него будет Греф

Ничем хорошим это не кончится. Функция банка – зарабатывать и аккумулировать деньги. Когда банк управляет обществом, он высасывает из него все ресурсы просто потому, что ничего другого делать не в состоянии. Посмотрите на рост прибыли Сбербанка (11% в год) в условиях стагнации или падения реальных доходов населения, и вы поймете, за чей счет этот банкет.

Что надо делать

Проблема Сбербанка не назрела, а перезрела. У нее есть два основных решения.

Первое – рыночное. Соблюдая дух антимонопольного законодательства, разбить Сбербанк на несколько самостоятельных организаций (собственно, формально это уже есть, «Сбер» единственный банк России, берущий комиссию за переводы между своими клиентами в разных регионах) и приватизировать государственную («центробанковскую») долю на открытых аукционах. Разумеется, жестко проследив за отсутствием аффилированности покупателей с нынешним руководством Сбербанка и Центробанка. Полный выход новообразованных банков из системы госуслуг.

Второе – державное. Передача акций Сбербанка в управление государства, выкуп акций у миноритариев, включение банка в систему государственного управления. В этом случае участие крупнейшей кредитной организации в предоставлении госуслуг не будет вызывать никаких вопросов.

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У раковой опухоли, в отличие от Грефа, нет мозга, даже если сама она находится в мозгу. Рак не знает, что когда хозяйский организм прекратит свое бренное существование, его, паразита, постигнет та же самая участь. Но топ-менеджеры Сбербанка, в отличие от своих микроскопических коллег, обладают самоходностью – и смогут вовремя уехать, когда подточенная ими страна окончательно рухнет.