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Сажаешь деревья – садись в автозак: В Петербурге проходят задержания экоактивистов

Антон Мельников
19 января, 2021 20:19
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 20:19
1 мин
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Анастасия Красильникова

У Гостиного двора в Санкт-Петербурге проходит акция экоактивистов. Митингующие выступают против застройки в зеленых территориях города.

«Экологи и градозащитники вышли вдоль всего Невского проспекта с одиночными пикетами», - рассказал координатор «Зеленого Петербурга» Красимир Врански.

Полиция начала задерживать пикетирующих. Задержан сам Врански, а также муниципальный депутат Мария Воюцкая, член Территориальной избирательной комиссии Анна Шушпанова и другие. Всего в автозаки посадили уже шесть человек, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.

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Санкт-Петербург
Задержания
Экоактивисты
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