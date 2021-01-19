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Общество
Сажаешь деревья – садись в автозак: В Петербурге проходят задержания экоактивистов
19 января, 2021 20:19
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«Русская планета» / Анастасия Красильникова
У Гостиного двора в Санкт-Петербурге проходит акция экоактивистов. Митингующие выступают против застройки в зеленых территориях города.
«Экологи и градозащитники вышли вдоль всего Невского проспекта с одиночными пикетами», - рассказал координатор «Зеленого Петербурга» Красимир Врански.
Полиция начала задерживать пикетирующих. Задержан сам Врански, а также муниципальный депутат Мария Воюцкая, член Территориальной избирательной комиссии Анна Шушпанова и другие. Всего в автозаки посадили уже шесть человек, сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.
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