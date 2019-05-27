Как сайентологи игнорируют российское законодательство

В последние несколько лет российские власти заметно активизировали борьбу с экстремистскими сектами. Была полностью запрещена деятельность Свидетелей Иеговы, а члены исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической в РФ) систематически задерживаются сотрудниками спецслужб. При этом достаточно вольготно продолжают себя чувствовать приверженцы сайентологии. В свое время им удалось оперативно извлечь из реестра экстремистских материалов книги Рона Хаббарда – основателя течения, а часть юрлиц сайентологов по сей день обладает официальным статусом.

Дочь пожелавшей не называть свое имя собеседницы «Русской планеты» несколько лет назад присоединилась к сайентологам, прекратила общение с семьей и переехала в другой город. Благодаря доступу к электронной почте своего чада женщина узнала о некоторых особенностях работы этой псевдорелигиозной организации. В том числе о тех, которые кардинально отличают ее от иных деструктивных сект на подобии Свидетелей Иеговы.

«Если мы говорим об Иеговистах – то основной контингент, за душами которых они охотятся – это простые люди, у которых случилась трагедия: смерть или тяжелая болезнь близкого. У сайентологов совсем иная политика. Они лезут наверх в высокие кабинеты. Главная цель – найти новых адептов среди бизнесменов, чиновников, политиков. Эти люди нужны не только для финансовых вливаний, но и для того, чтобы использовать их возможности и положение при проблемах с законом. По-русски это называется поиск надежной «крыши», - рассказала она.

Запрещенка

Еще несколько лет назад могло показаться, что деятельности сайентологов в России пришел конец. В марте 2010 года Сургутский городской суд ХМАО-Югры на основании психолингвистической экспертизы признал, что в значительной части материалов под авторством Рона Хаббарда содержатся опасные призывы, способные привести к социальной и религиозной вражде. В итоге эта литература оказалась в официальном списке экстремистских материалов Министерства юстиции России.

Но прошел год с небольшим, и в апреле 2011 года представителям псевдорелигиозной организации удалось оспорить это решение и добиться нужного для себя результата. Сегодня любой желающий может зайти на сайт Минюста и увидеть, что из списка экстремистских материалов исчезли записи с 632 по 660 номер. Все они касались литературы сайентологов

Летом 2011 года уже Щелковский городской суд Московской области внес в список запрещенных материалов несколько лекций Хаббарда. Сайентологи вновь попытались отыграть эту историю и подали кассационную жалобу в Московский областной суд, который, в марте 2012 года признал решение первой инстанции законным.

Тем не менее, львиная доля «творчества» Хаббарда не запрещена в России, чем активно пользуются его адепты. В сервисе Google Play любой житель страны сегодня имеет возможность скачать десятки аудиокниг основателя секты. Самые дешевые из них стоят 699 рублей. Помимо этого, как через Google Play так и через App Store в России официально распространяется приложение Scientology Network – видеоканал, созданный Международной церковью сайентологии.

На Урале

Благодаря судебным успехам и активной информационной политике сайентологам удалось за последние годы прочно обосноваться на Урале.

В 2016 году в Екатеринбурге на улице Белинского появился связанный с Международной церковью сайентологии «Уральский центр «Дианетика» (Дианетика, - псевдонаучное учение Хаббарда). При этом на сайте российских сайентологов указано, что у этого центра есть еще офис на улице Луначарского.

Более того, все в том же Екатеринбурге действует «Уральский центр распространения Дианетики и сайентологии» (УЦРДИС), зарегистрированной в Выездном переулке

Занимательно, что одна из основательниц УЦРДИС – Мария Малинина – также является соучредительницей региональной общественной организации «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков», работающей с образовательными учреждениями города.

И да, сайентологи на Урале настолько свободно себя чувствуют, что два года назад на улицах Екатеринбурга и Челябинска появились рекламные щиты, продвигающие в массы книги Рона Хаббарда.

Питер и Москва

Как и на Урале, вполне комфортно сайентологи чувствуют себя в двух главных городах России.

В Санкт-Петербурге некогда существовал официально зарегистрированный «Сайентологический центр», лишившейся регистрации в 2007 году по решению суда. Правоохранители обнаружили, что адепты секты в Северной столице вовлекали в свою организацию несовершеннолетних, вели незаконных сбор информации о гражданах, занимались образовательной деятельностью, не имея необходимой лицензии.

В теории, 12 лет сайентологами в Санкт-Петербурге не должно было даже пахнуть.

Однако в Интернете легко находится сайт «Сайентологической церкви города Санкт-Петербурга, «на котором без лишних опасений указано, что расположена она на улице Бабушкина. При этом в Едином государственной реестре юридических лиц ФНС России нам не удалось найти подтверждение того, что эта «церковь» имеет какую-либо регистрацию

Кроме этого, многие петербуржцы знают, что еще одно неформальное представительство сайентологов находится аккурат на Невском проспекте, куда на всевозможные видеосеансы горожан традиционно завлекают блуждающие по городу люди в форменных красных футболках или куртках, в зависимости от времени года.

В столице тем временем действует «Московская сайентологическая церковь», которая находится по адресу Таганская 9. Еще в конце 2015 года Мосгорсуд постановил, что она должна быть ликвидирована в течение шести месяцев за нарушение закона о свободе вероисповедания. К этой истории быстро подключился известный своей настойчивостью юридический отдел сайентологов, который попытался оспорить данное решение. Но в 2016 году законность требования Мосгорсуда подтвердил как Верховный, так и Конституционный суд России.

Сегодня на дворе середина 2019 года. Прошло гораздо больше времени, чем шесть месяцев. Но интернет-ресурс церкви живее всех живых, рассказывает о последних майских новостях, а на сайте ФНС России указано, что «церковь» все еще имеет официальную регистрацию, хотя ликвидационная комиссия юрлица была создана

Но даже, если регистрацию в итоге удастся отозвать, для столичных сайентологов это не станет трагедией. За год до начала своих проблем с Мосгорсудом они осмотрительно зарегистрировали все по тому же адресу Таганская, 9 «Ассоциацию специалистов по Дианетике и Сайентологии».

Автор: Игорь Колмыков