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Санкт-Петербург вслед за Москвой лишился парада авиации
9 мая, 2022 10:50
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Воздушная часть парада в честь 9 мая в Санкт-Петербурге не состоится. Пролёт техники отменён, как и в Москве.
Согласно официальным причинам, воздушная часть отменена из-за неблагоприятных условий погоды на аэродромах взлёта. Аналогичная причина отмены авиапарада озвучивалась и в столице.
Известно, что также пролёты авиации были отменены в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Причина отмены везде одинакова – плохая погода.
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