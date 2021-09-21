Санкт-Петербург не справляется с освещением города: выделены средства
Смольный выделит 2,7 млрд рублей на современное освещение для петербургских дорог. Проект обновления фонарей в Петербурге рассчитан на с 2022- 2023 годы.
В 2022 году город поменяет 50 тысяч светильников. Предполагается, что к 2023 году проблема плохого освещения Петербурге будет устранена.
В конце августа 2021 года в Красногвардейском районе начались ремонтные работы наружного освещения в квартале Малой Охты. Для обеспечения светом Таллинской улицы, Новочеркасского, Заневского проспектов и проспекта Шаумяна закуплено 260 светодиодных светильников.
Ранее «Русская планета» писала о результатах благоустройства острова Балчуг в Москве. Там появилось свыше 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников.