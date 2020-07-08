По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Санкт-Петербург лишится своих рюмочных из-за парламентского запрета

Антон Мельников
8 июля, 2020 19:19
1 мин
Алкоголь
Pixabay

Городской парламент Санкт-Петербурга принял законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях. Под запрет попадают бары и рюмочные, расположенные в жилых домах и занимающие площадь менее 50 кв. метров. Законопроект принят в третьем чтении, «за» проголосовало 42 депутата.

Первоначально минимальную площадь планировали сократить до 20 кв. метров, но, во втором чтении, порог был увеличен до 50 кв. метров.

В поддержку небольших заведений, на сайте Change.org запущена петиция против законопроекта. Она набрала уже более 10 тысяч голосов.

Требования вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает ИА REGNUM.

темы
Санкт-Петербург
алкоголь
парламент
бар
1 мин