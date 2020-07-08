Санкт-Петербург лишится своих рюмочных из-за парламентского запрета

Общество

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Городской парламент Санкт-Петербурга принял законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших помещениях. Под запрет попадают бары и рюмочные, расположенные в жилых домах и занимающие площадь менее 50 кв. метров. Законопроект принят в третьем чтении, «за» проголосовало 42 депутата.

Первоначально минимальную площадь планировали сократить до 20 кв. метров, но, во втором чтении, порог был увеличен до 50 кв. метров.

В поддержку небольших заведений, на сайте Change.org запущена петиция против законопроекта. Она набрала уже более 10 тысяч голосов.

Требования вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает ИА REGNUM.