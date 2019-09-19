ТОП самых непокупаемых автомобилей в РФ

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет. Несмотря на наличие этих автомобилей у дилеров, большинство из них так и не нашли ни одного покупателя с начала года.

В рейтинге самых невостребованных на нашем рынке моделей оказались и представители премиальных марок, и бюджетные автомобили. Среди причин, почему столь разные машины оказались в России в одинаковом положении, есть одна, которая роднит почти их всех, это неликвидность на вторичном рынке.

«При выборе машины российский покупатель непременно выясняет, насколько легко будет продать ее впоследствии. Автоиндустрия достигла такой степени унификации моделей одного класса и уровня, что найти различия становится очень сложно: схожие моторы и одинаковые опции заставляют выбирать по трем критериям — надежность, стоимость содержания и последующая ликвидность. При этом последний критерий из-за огромного количества вариантов — от «никак не продать» до «с руками оторвут» — становится все более значимым», — объясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев

В частности, среди аутсайдеров оказалось немало американских машин. Седан Cadillac CT6, минивен Chrysler Pacifica и заряженный Jeep Grand Cherokee SRT так и не смогли найти с января по сентябрь 2019 года ни одного покупателя в онлайне. Длиннобазный же кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV был продан в количестве двух штук, благодаря чему занял «почетное» десятое место в списке. Совершенно не пользуется спросом и кроссовер Infiniti QX30, который должен был покорить европейский рынок, а также итальянский пикап, являющийся копией Mitsubishi L200, — Fiat Fullback. Остальные аутсайдеры — автомобили китайского производства: кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4. Две последние модели все-таки смогли найти по одному покупателю.

«Все марки из аутсайдерского списка можно записать в редкие. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, Kia, Mercedes-Benz или Toyota. У китайских марок все еще не самая лучшая репутация, несмотря на отмеченный J.D. Power рост уровня надежности машин Chery. За Jeep, пусть и очень быстрый, люди, кроме ценителей, не готовы много платить. Пикапы у нас не популярны, а тем более итальянского бренда Fiat. То же самое можно сказать про минивены, а Pacifica — это минивен, и к тому же подзабытый в России Chrysler. Седан Cadillac CT6 и кросс-лимузин ESV — отличные автомобили, но у них нет целевой аудитории в нашей стране», — говорит эксперт блога Autospot.ru Сергей Власов

Стоит также отметить, что среди автомобилей из десятки самых невостребованных нет уходящих моделей или только появившихся в продаже, что могло бы объяснить невысокие объемы их реализации. Они были в наличии у официальных дилеров марок на протяжении всего года. На фоне высокой популярности онлайн-продаж (за восемь месяцев только через Autospot.ru было реализовано свыше 10 000 автомобилей, +52% к аналогично периоду 2018-го) нулевой спрос на антидесятку говорит о многом. И не исключено, что некоторые из этих моделей могут в скором времени покинуть наш авторынок.

«На сдающем позиции рынке России автопроизводители стараются чистить свои модельные ряды от непопулярных машин. Происходит это, как правило, в момент окончания срока действия «Одобрения типа транспортного средства». Поэтому, глядя на объемы продаж, можно с высокой долей вероятности предположить, какой автомобиль и когда покинет наш рынок. Бывают исключения, связанные с особым позиционированием бренда, что заставляет держать в продаже непопулярные, но знаковые модели, например длиннобазный кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV», — отмечает Дмитрий Андреев

Топ-10 непопулярных у онлайн-покупателей автомобилей, по версии Autospot.ru

1 Cadillac CT6

Единственный на нашем рынке седан Cadillac стоит более 5 млн рублей. И это дорого. По уровню оснащения и степени комфорта CT6 уступает и Mercedes-Benz S-класса, и Audi A8. При этом базовые Е-класс и А6 обойдутся в два раза дешевле. Модель не спасают даже яркая внешность и аудиосистема с 34 динамиками. Те, кто хочет именно Cadillac, предпочитают Escalade за его универсальность.

2 Chrysler Pacifica

Для многих станет сюрпризом, что в России все еще можно купить новый Chrysler. Мы забыли эту марку, но все понимают, что Pacifica с пробегом очень много теряет в цене и при этом все равно будет долго продаваться. Не добавляет автомобилю привлекательности и куцая сеть официальных техцентров.

3 Fiat Fullback

Вполне возможно, что еще одним открытием для многих российских автолюбителей станет то, что у Fiat есть пикапы (а они есть). Вот только этот кузов в нашей стране далеко не самый популярный, как и марка, что в сумме дает 0 продаж.

4 Geely Emgrand X7

Репутация китайских автомобилей понемногу улучшается, но желающих проверить это за свой счет больше не становится. Отечественные автолюбители предпочитают доплатить небольшую сумму и купить более популярную и проверенную корейскую машину.

5 Infiniti QX30

В классе премиальных компакт-кроссоверов выбирают по родословной, то есть смотрят на марку. Зачем покупать QX30, если можно взять его более удачливого конкурента Mercedes-Benz GLA? Автомобили построены под одного и того же потребителя, но Mercedes-Benz престижнее и ликвиднее. Infiniti лучше чувствует себя в классе более крупных кроссоверов, с которыми и пришла на наш рынок изначально.

6 Jeep Grand Cherokee SRT

Это автомобиль «для тех, кто понимает». Стоимость более 5,5 млн рублей за Jeep для российского автолюбителя, предпочитающего немецкие или корейские машины, высока. Большинство желающих купить очень быстрый SUV выбирают премиальные марки, а если «понимающим» не хватает денег, то они ищут SRT предыдущих поколений на вторичном рынке.

7 Lifan Myway

Модель, как и сама марка, находится на стадии завоевания рынка, и пока им приписываются все возможные огрехи. Главное же, что эти автомобили много теряют в цене на вторичном рынке. Поэтому люди предпочитают купить более понятный Hyundai Creta, чем неизвестный Myway.

8 Chery Tiggo 4

Модель обновилась и скоро получит новый мотор и коробку. Кроме того, недавно J.D. Power отметила резкое повышение уровня надежности машин этой марки. Но пока мы воспринимаем ее как одного из «китайцев» со всеми вытекающими последствиями. Потенциальные покупатели опасаются низкого качества сборки и слишком большой потери в цене — ценник нужно резать, чтобы автомобиль купили.

9 Geely Emgrand X7

Седан D-класса играет на перегретом рынке среди более известных и привычных конкурентов. Покупателей, опять же, отпугивает «китайское качество», аргументом в пользу покупки нового авто остается только цена. Но и она не спасает, так как на вторичный рынок китайские машины приезжают сильно подешевевшими.

10 Cadillac Escalade ESV

Приставка ESV означает длиннобазную версию, и создана она для комфорта пассажиров второго ряда. Но этому самому длинному на нашем рынке SUV покупатели предпочитают традиционные представительские седаны. «Короткому» же Escalade, лидеру продаж марки Cadillac, ESV проигрывает не только тем, что существенно дороже, но и тем, что за рулем «длинного» его владелец выглядит наемным шофером.

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