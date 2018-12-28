Самые значимые научные открытия 2018 года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) провели ежегодный опрос российских ученых и обычных россиян о ключевых научных событиях уходящего года.

Астрономия и исследования космоса

Важными событиями в астрономии российские учёные назвали второй релиз данных спутника Gaia, содержащий информацию о точном расположении и передвижении почти 1,7 млрд звезд, а также о 14 тысячах астероидах Солнечной системы. Эта экспедиция дает все новые данные, описывающие устройство нашей Галактики. Вместе с тем, в 2018 можно отметить также и завершенные проекты - именно в этом году была окончена миссия телескопа имени Кеплера.

Также значимой вехой в освоении космоса стал анонсированный NASA в декабре 2018 года выход аппарата «Voyager 2» в межзвёздное пространство (запущенный в 1977 году, аппарат сейчас находится в 18 млрд километров от Земли).

Медицина и генная инженерия

В этих областях науки каждый год происходит что-то новое. Из наиболее значимых событий за 2018 год – появление на свет первых детей с отредактированным геномом (китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что способствовал рождению первых в мире людей с искусственно измененными генами – двух девочек близнецов).

По его словам, ДНК новорожденных подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR), что сделало их, возможно, неуязвимыми для ВИЧ. Часть ученых, участвующих в интервью, однако, заметили, что сенсационное заявление может быть фальсификацией.

Но если произошедшее событие - правда, то это, безусловно, можно считать прорывом. Революционным также назвали одобрение на использование в США препарата для лечения редкого врожденного заболевания амилоидоза.

Лекарство основано на механизме РНК-интерференции – оно не вмешивается в геном человека, а перехватывает генетическую информацию и исправляет ее на пути построения белка. Новые лекарства, новые методы лечения серьезных заболеваний, в том числе рака, - над этим активно работают ученые в разных странах, а также международные проекты.

Физика

Обнаружение новых каналов рождения и распада бозона Хиггса, возможно, ведет человечество к «Новой физике» (на Большом адронном коллайдере появилась значимая статистика в пользу существования новой элементарной частицы, не предусмотренной Стандартной моделью).

Отмечают также важность работы нейтринной лаборатории IceCube на антарктической станции Амундсен-Скотт. Учеными было названо еще множество произошедших в 2018 году крупных и не очень событий, которые значимы для науки, – это и продолжающиеся антропологические исследования (например, новые данные, свидетельствующие о неоднократном пересечении генетических линий людей и неандертальцев), и открытия в области искусственного интеллекта, и многое другое.

Одним из достижений года ряд ученых назвали тенденции популяризации науки.

Чего ждать в 2019 году?

Многие ученые не берутся за прогнозы: «предсказывать науку зачастую невозможно». Но тем менее, в двух областях точно стоит ожидать продолжения значимых открытий, прорывов – это опять-таки астрономия и медицина.

В первую очередь, большие ожидания к геномным исследованиям. Возможно появление новых революционных медицинских препаратов. В изучении космоса ждут объявления результатов поиска чёрных дыр, а также подведения итогов миссии «ЭкзоМарс». С большой вероятностью будут и открытия, связанные с изучением гравитационных волн. В России также много планов – например, запланированы запуски обсерватории «Спектр-РГ» и ускорителя первой цепочки коллайдера NICA в Дубне.

Рейтинг значимости ключевых научных событий по оценке россиян:

Рейтинг составлен на основе опроса 1600 жителей крупных и средних российских городов.

1. Одобрено лекарство на основе РНК-интерференции, исправляющее генетическую информацию человека.

2. На Большом адронном коллайдере возможно обнаружили новую элементарную частицу

3. Завершил свою 10-летнюю миссию космический телескоп Кеплер

4. Несколько крупных астероидов пролетало очень близко от Земли – внутри Лунной орбиты.

5. Создана нейросеть, которая может самостоятельно научиться и обыграть любого человека в любую настольную игру.

По материалам NaukaTV.ru

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