Самые высокие зарплаты в России у бездельников

Государственные средства массовой информации давно стали своеобразной антитезой «сенсационным» выступлениям господина Навального, который — нет-нет! — да и прижмёт очередным расследованием ФБК какого-нибудь чиновника, явив российскому плебсу панорамы великолепных владений в ближнем Подмосковье.

Любуйтесь, мол, угодьями верных адептов системы, ютясь в своих ипотечных норах. И мы любуемся. А что нам остаётся? Бальзамом на израненные сердца россиян льются репортажи государственных информагентств и преданных режиму телеканалов, оповещающие нас о том, что уровень благосостояния Россиян неизменно растёт. А вот в Европах всё хуже и хуже.

Включив «Соловьиные трели» на канале «Россия-1», можно получить незабываемое удовольствие.

Оказалось, что представления либерально настроенных элементов нашего общества о хорошем уровне жизни за пределами России-матушки преувеличены чрезмерно. Говорящая голова из «вражеского Лондона» рассказывает, что после вступления Прибалтики в ЕС там невозможно жить и работать. Где же возможно? Да нигде. Кроме, разумеется, России.

Европейские стандарты бытия «упали страшно». Огромная масса граждан Туманного Альбиона «еле-еле» сводит концы с концами. Люди получают копейки и берут кредиты под 3000 процентов, похоже, очень жалея, что нерезидентам не выдают денег в российских микрофинансовых организациях.

Еще немного и британские пенсионеры позавидуют российским и начнут штурмовать наше дипломатическое представительство на Кенингстон Плейс Гарден с портретиками саратовского экс-министра по занятости, труду и миграции Натальи Соколовой, прося выдать им визу в РФ и пустить пожить в Саратов на 3500 рублей в месяц.

Мы подумаем. И возможно дадим.

Греция разорена. Совсем. И будущее этой страны под большим сомнением. Британия в рабском положении из-за своего же премьер-министра. Она в заложниках у ЕС. Тереза Мэй намерено срывает брекзит по указке «сами знаете кого».

У нас хорошо. А будет еще лучше

Уже сегодня, если верить государственным средствам массовой информации, стремительно растёт доля регионов, где люди зарабатывают (не путаем слово «зарабатывают» с понятием «получают»!) более 100 тысяч рублей.

И это не Москва. Вернее, не только Москва. «РИА Рейтинг» сообщает, что оклад «100 тысяч +» получают более 27% работников в Ямало-Ненецком автономном округе.

Хорошие, деньги, однако. Особняк в Барвихе на них купишь лет эдак через 800. Но на «однушку» в Западном Бирюлёво можно накопить за три года.

Махнём в ЯНАО?

Но для начала проведём эксперимент по выявлению доступных для широкого круга населения высокооплачиваемых вакансий. Для этого зайдём на сайт «Яндекс-работа» и выберем ЯНАО. Увы. Должностей «на 100 тысяч» маловато.

Например, в Новом Уренгое столько может получить лишь водитель крана-манипулятора. Соискателям на остальные вакансии готовы платить в 2, а то и в 3 раза меньше.

Быть может, во втором «золотом» регионе России (на Чукотке), которую возглавлял когда-то Роман Абрамович, «хлебных» вакансий побольше? Одной из самых высокооплачиваемых вакансий, предложенных за последнюю неделю, стала должность районного врача-педиатра. Айболиту, рискнувшему поработать в предлагаемых обстоятельствах вечной мерзлоты, готовы платить 140 000 рублей. Столько получит эскулап в городском округе Эгвекинот с населением в 3000 человек.

Неплохо платят и в Ненецком АО, где нашлось целых 89 вакансий для желающих трудиться в непростых климатических условиях, рисковать здоровьем, но получать по российским меркам много.

Сварщики, монтажники, медики, зарабатывают в этих широтах от 100 000. Но… найденные нами вакансии, всё же, не достигли 150 тысяч рублей. Всего лишь двух тысяч «жалких» евро! Ни у кого.

А ведь 2000 евро — это «минималка» в Люксембурге, который можно обнаружить на карте, только имея твёрдую «пятёрку» по географии. Большинство обнаруженных вакансий в «золотых российских регионах» не дотягивают и до 1000, хотя в «загнивающих» Франции, Бельгии и Голландии 1000 евро — это гарантированная государством «минималка».

Где заработать?

На улицах городов, в метро, на вокзалах, мы видим, как подпирают собой столбы станций и стены зданий стражи порядка. И полагаем, что зарабатывают они достаточно хорошо. Сегодня не на каждом посту встретишь инспектора, который согласится отпустить тебя без протокола в обмен на N-ное количество денежных знаков, «затесавшихся» между страховкой, правами и СТС.

«Взятки брать перестали», — глубокомысленно затягиваясь сигаретой, произнесла Светлана О., инструктор одной из автошкол. — «Им сейчас пенсия в 45 поважнее будет. Никто не хочет рисковать».

Да. Власть благоразумно не затронула пенсионной реформой людей в погонах, понимая, что отдельный инспектор может не сдюжить против гастарбайтера, который отберёт у него табельное оружие и застрелит прямо у кабинета в дежурную часть на станции метро. А вот миллионная армия постовых может «наворотить дел» и в случае повышения полицейской пенсионной планки устроит бунт.

Но даже с учётом анонсированного увеличения на 4,3% зарплат полицейских с 1 октября 2019 года русские «копы» будут зарабатывать не так уж много.

«Голые» оклады наших «констеблей», работающих в населённых пунктах, где население не достигло 2,5 млн, могут показаться смехотворными.

Ну, конечно же, система многочисленных надбавок за выслугу лет, звание, в разы увеличат эти цифры. Но сколько в итоге? 60-70 для простых инспекторов в Москве. Полторы-две сотни тысяч для тех, кто занимает должности поважнее. И только?

Народные избранники

Изучая очередной шедевр законотворчества многие «грешат» в адрес народных избранников, полагая, что они осложняют жизнь населению всё более и более нелепыми законами, «сидя в Госдуме ровно».

Канули в Лету советские времена, когда у депутатов вообще не было никакой зарплаты. Привилегии были. А специальных зарплат не было. Заработки у депутатов федерального и регионального значения, действительно, неплохие.

Из чего складывается зарплата депутата сегодня? Должностной квалификационный оклад. А еще бонусы, льготы, премии. Плюс сохранение государственной тайны, о которой уже написал в Telegram какой-нибудь Mash и разболтал на YouTube-канале неугомонный Навальный. Стаж. Решение «особо актуальных вопросов». Да-да. Есть и такая графа в «Думской» бухгалтерии.

Предложение депутатов сократить себе зарплаты «до уровня средней по стране» было встречено ими болезненно. Как это?! А кто же будет изобретать шедевры законотворчества о наказании за «лайки» или генерировать бессмертные, увы, не принятые до сих пор идеи?

Например, вырезать из фильмов сцены потребления горячительных напитков, запретить школьникам доступ в сеть «Интернет» или, наоборот, разрешить доступ в соцсети только по паспорту.

«Не дадим в обиду депутатов!» — решили на верху. И сократили. Неужели заработок? Нет. Штрафы за прогулы. Депутатская ставка в 2018 году составляет 81 тысячу рублей. Но различные надбавки (за «секретность» и компенсация за приобретение протёртых штанов) увеличивают эту сумму до 400 тысяч рублей.

Это копейки!

По сравнению с деньгами, которые получают «топ-менеджеры» Всея Руси. Вот уж где Клондайк.

Это не выручка предприятий. Таковы цифры, которые платят топ-менеджерам, занимающим в означенных компаниях высокие посты. Многомиллионные зарплаты получают высокопоставленные руководители только тех предприятий, наименования которых у каждого россиянина на слуху.

Топ-менеджер в Москве, директор по развитию или по девелопменту в какой-нибудь строительной фирме в среднем получает 800 тысяч рублей, но на некоторых «особо доходных местах» эти цифры достигают 1,5 млн.

В стране, где мы живём, зарплата не всегда адекватна опыту, полученным знаниям, квалификации, вложенным в проект трудозатратам. Почти на каждом российском предприятии имеются «особо компетентные» бизнес-консультанты (и консультантки), специалисты по развитию, диджитал-менеджеры и другие бездельники, круг компетенций которых – тайна за семью печатями.

Они удивляют «трудоголиков» и «работяг» периодическим появлением в вечерних платьях на «развивающих конференциях». За свои труды они получают зарплату, равную получке за 1 год у самого высокооплачиваемого экскаваторщика-бульдозериста, замерзающего где-нибудь в Ямало-ненецком автономном округе. И продолжат удивлять.

Ведь мы в России, где разрыв между беднейшими и богатейшими слоями населения растёт в геометрической прогрессии. И будет расти. Как долго? До следующей революции.

Такая история.

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