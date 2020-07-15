Самостоятельные занятия йогой опасны для здоровья

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Йога является очень травмоопасной телесной практикой.

Как сообщил руководитель «Школы инструкторов йоги» Федерации йоги России Сергей Репин, начинать заниматься необходимо под руководством наставника. Как отмечает эксперт, йога является не только телесной практикой мышц, но и движением энергии, что серьезно сказывается на всем состоянии человеческого организма.

«Нужно очень хорошо разбираться в йоге, чтобы вести такие занятия самостоятельно. Но если это так, тогда вам не нужны никакие видео», – отметил Репин, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, занятия йогой могут улучшить общие физические функции людей, больных раком легких.

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными, йога может облегчить психоэмоциональное состояние больных раком, а также может помочь сиделкам таких пациентов.

По мнению ученых, занятия йогой не требуют серьезных усилий, но позволяют партнерам заниматься совместно. Она также легко модифицируется, чтобы удовлетворять потребностям отдельных пациентов.

Исследователи провели наблюдение за 26 пациентами и их сиделками. После 12 занятий больные чаще всего фокусировались на упражнениях, связанных с правильным дыханием, осанкой и медитацией.

По сравнению с контрольной группой пациентов, которые не практиковали йогу, у тех, кто посещал соответствующие классы, были более высокие оценки в рамках теста на ходьбу и большая выносливость. Кроме того, их сиделки отметили сокращение усталости во время работы, сообщает «Настройка здоровья».