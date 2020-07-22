По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Самолеты МЧС доставят в Киргизию 49 российских врачей для борьбы с коронавирусом

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 22:47
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

Авиация МЧС России доставит российских врачей в Киргизию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас из Москвы вылетели семь медиков. Самолет сделает посадку в Уфе, откуда будет привлечено еще 42 врача, после чего направится в Бишкек.

Все российские врачи вернутся на родину после того, как проведут в Киргизии все необходимые работы.

По последним данным в Республике было зафиксировано 29 359 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 1 123 пациента.

темы
Россия
коронавирус
медицина
Киргизия
1 мин