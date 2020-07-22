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Общество
Самолеты МЧС доставят в Киргизию 49 российских врачей для борьбы с коронавирусом
22 июля, 2020 22:47
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Фото: Mos.ru
Авиация МЧС России доставит российских врачей в Киргизию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
По информации пресс-службы ведомства, сейчас из Москвы вылетели семь медиков. Самолет сделает посадку в Уфе, откуда будет привлечено еще 42 врача, после чего направится в Бишкек.
Все российские врачи вернутся на родину после того, как проведут в Киргизии все необходимые работы.
По последним данным в Республике было зафиксировано 29 359 случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 1 123 пациента.
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