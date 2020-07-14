По состоянию на 13 июля 10:45
Заболевших733 699
За последние сутки6 537
Выздоровело504 021
Умерло11 439
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Самолет «Победы» приземлился в Петрозаводске из-за курящего пассажира

Артем Денисов
14 июля, 2020 00:01
1 мин
самолет
Фото: pixabay.com

Лайнер авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Мурманск - Москва, приземлился в Петрозаводске.

Это случилось после нарушения правил полета со стороны пассажира. Он закурил, несмотря на запрет, в результате чего сработал датчик дыма. Командир решил совершить посадку, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.

Все дополнительные расходы взыщут с дебошира, сообщает телеграм-канал «360».

Напомним, после закрытия границ «Победа» отменила все авиарейся с 1 апреля по 31 мая.

Авиаотрасль является одной из наиболее пострадавших от последствий пандемии. Только в апреле пассажиропоток группы предприятий «Аэрофлот», куда входит и «Победа», упал более чем на 90% по сравнению с апрелем прошлого года.

темы
авиация
самолет
авиакомпании
1 мин