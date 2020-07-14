Самолет «Победы» приземлился в Петрозаводске из-за курящего пассажира

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Лайнер авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Мурманск - Москва, приземлился в Петрозаводске.

Это случилось после нарушения правил полета со стороны пассажира. Он закурил, несмотря на запрет, в результате чего сработал датчик дыма. Командир решил совершить посадку, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.

Все дополнительные расходы взыщут с дебошира, сообщает телеграм-канал «360».

Напомним, после закрытия границ «Победа» отменила все авиарейся с 1 апреля по 31 мая.

Авиаотрасль является одной из наиболее пострадавших от последствий пандемии. Только в апреле пассажиропоток группы предприятий «Аэрофлот», куда входит и «Победа», упал более чем на 90% по сравнению с апрелем прошлого года.