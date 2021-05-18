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Самокат довел солиста Мариинского театра до комы. Ему провели трепанацию черепа

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 10:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 10:01
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Накануне вечером в Санкт-Петербурге 31-летний танцор Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката. Он пытался объехать пешеходов, но из-за большой скорости не справился с управлением транспортного средства и вылетел на тротуар. Ситуация оказалась критичной – пришлось вызывать «скорую».

В больницу солиста балета Мариинки госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, после чего он впал в кому. Известно, что доктора провели танцору трепанацию черепа и удалили гематому, передает РИА Новости. В каком состоянии артист находится сейчас, врачи не сообщают.

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Санкт-Петербург
Мариинский театр
Самокат
Кома
Артисты
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