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Самокат довел солиста Мариинского театра до комы. Ему провели трепанацию черепа
18 мая, 2021 10:01
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Накануне вечером в Санкт-Петербурге 31-летний танцор Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката. Он пытался объехать пешеходов, но из-за большой скорости не справился с управлением транспортного средства и вылетел на тротуар. Ситуация оказалась критичной – пришлось вызывать «скорую».
В больницу солиста балета Мариинки госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, после чего он впал в кому. Известно, что доктора провели танцору трепанацию черепа и удалили гематому, передает РИА Новости. В каком состоянии артист находится сейчас, врачи не сообщают.
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