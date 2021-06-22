Самого популярного оппонента Лукашенко могут посадить на максимально долгий по предъявленным обвинениям срок
Государственное обвинение запросило для экс-кандидата в президенты Беларуси, бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима с запретом занимать руководящие должности. Это максимальный срок, который можно требовать по предъявленным ему обвинениям.
Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.
Дело Бабарико рассматривает Верховный суд Беларуси. Соперника президента страны Александра Лукашенко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем средств.
Экс-банкир не признал вину. Он считает дело против него сфабрикованным.
Напомним, Бабарико не смог зарегистрироваться в кандидаты в президенты перед выборами в 2020 году. Его задержали 18 июня и арестовали. К тому времени у Бабарико были собраны необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. Недопуск к регистрации на выборы объясняли письмом из Комитета госконтроля. В нем говорилось о преступлениях Бабарико и незаконных доходах. Евросоюз требовал соперника Лукашенко.